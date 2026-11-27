تفاصيل كاملة لمواعيد وملعب مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2026-2027، والتي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر بين 20 فريقاً، مع جدول بث قنوات أون سبورت.

تستعد الكرة المصرية لاستقبال الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، والتي تعد محطة حاسمة في منتصف الموسم لتحديد مراكز المتصدرين والطامحين في الصدارة. من المقرر أن تنطلق هذه الجولات التنافسية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لتشهد مشاركة واسعة تضم 20 فريقاً يتصارعون على 10 مواجهات مرتقبة. يأتي هذا الجدول المزدحم في ظل المنافسة الشرسة المستمرة بين الأندية الكبرى والصاعدة على حد سواء، بهدف تحسين مراكزها في جدول الترتيب العام والحفاظ على أمالها في التتويج أو تجنب الهبوط.

جدول مباريات الجولة العاشرة من 8 إلى 10 ديسمبر

تنطلق منافسات الجولة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، بمجموعتي مباريات تستمر كل منهما ساعتين، لتشهد الساحة الرياضية نشاطاً مكثفاً. في أولى المباريات على استاد جهاز الرياضة، تلتقي فريقي طلائع الجيش ووادي دجلة في تمام الساعة 5 مساءً، لتبدأ شرارة المنافسة بين هذين الفريقين في محاولة لكسب نقاط صعبة. وفي سياق اليوم نفسه، يلتقي البنك الأهلي بال gole الغونة على استاد السويس أيضاً في تمام الساعة 5 مساءً، حيث يسعى الفريقان للفوز وتحقيق انتصار مهم في هذا التوقيت.

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وتستمر فعاليات يوم الثلاثاء بمواجهتين أخريين في الساعة 8 مساءً، حيث يتواجه الاتحاد السكندري مع إنبي على استاد الإسكندرية، بينما تلتقي سيراميكا مع المقاولون العرب على استاد برج العرب. تأتي هذه المواجهات كخطوة أولى قوية في الجولة، وتهدف الأندية المشاركة فيها إلى كسب الزخم والمعنويات العالية قبل الخوض في مباريات الأصعب التي تنتظرها في اليومين التاليين، مما يجعل كل نقطة في هذه المراحل المبكرة من الجولة ذات قيمة كبرى.

مواجهات الزمالك والبتروجت يوم الأربعاء

وتتواصل فعاليات الجولة العاشرة يوم الأربعاء 9 ديسمبر بمجموعة من المباريات المهمة التي تتصدرها مواجهات كبرى تهم مشجعي الأندية العريقة. يبدأ اليوم بلقاء بتروجت وبيراميدز على استاد السويس في تمام الساعة 5 مساءً، حيث يسعى الفريقان لاختراق دفاعات الخصم وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من مكانتهما في الجدول. يأتي هذا اللقاء في ظل اهتمام كبير بمباراة بيراميدز نظراً لموقعها التنافسي وقدرتها على صقل المواهب الشابة.

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وفي تمام الساعة 8 مساءً من يوم الأربعاء، يقام لقاء هام بين مودرن سبورت والقناة على استاد السلام، حيث يحاول كل من الفريقين إثبات نفسه أمام الجماهير. وفي المباراة الأكثر ترقباً في هذا اليوم، يلتقي الزمالك بالمصري على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً أيضاً، لتكون هذه المواجهة هي المحور الرئيسي لإهتمام الجمهور والجماهير الغفيرة التي تشجع هذا الديربي التقليدي الذي يحمل دلالات تاريخية وكروية عميقة.

أبرز مواجهات الأهلي وغزل المحلة يوم الخميس

وتختتم الجولة العاشرة يوم الخميس 10 ديسمبر بمجموعة من المباريات التي تحدد صورة المراكز المتوسطة والسفلى في الترتيب بشكل أو بآخر. تبدأ هذه الفعاليات بلقاء بترول أسيوط وزد على استاد برج العرب في تمام الساعة 5 مساءً، حيث يسعى كل من الفريقين لتحقيق نتيجة تقيه شبح الهبوط أو تعزيز أماله في الصعود. يأتي هذا اللقاء في إطار المنافسات الشديدة التي تشهدها هذه الفئة من الفرق في الدوري.

وفي تمام الساعة 8 مساءً، يلتقي أبو قير للأسمدة مع سموحة على استاد الإسكندرية، في مواجهة تجمع بين فريقين يسعى كل منهما لتوسيع الفارق النقطي لصالحه. وتختتم الجولة بمباراة الأهلي وغزل المحلة على استاد غزل المحلة في تمام الساعة 8 مساءً أيضاً، حيث يعتبر هذا اللقاء من أقوى مواجهات الجولة ويتوقع له أن يكون مليئاً بالإثارة والتشويق، خاصة مع طموحات الأهلي في التربع على الصدارة أو الحفاظ على تفوقه.

خريطة بث مباريات الدوري على قنوات أون سبورت

تقوم شبكة قنوات أون سبورت بنقل جميع مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، لتضمن تغطية شاملة لجميع المواجهات المرتقبة. تشمل خريطة البث قنوات ON Sport 1 وON Sport 2 وON Sport Plus وON Sport Max، مع توزيع المباريات عليها وفقاً لمواعيد انعقاد اللقاءات وتجنب التعارض الزمني. يتم هذا التوزيع بعناية فائقة لضمان تقديم أفضل تجربة مشاهدة للمشاهدين، خاصة في المباريات التي تقام في توقيتات متقاربة.

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إلى جانب البث المباشر، تقدم الشبكة تغطية تحليلية عميقة للمباريات من خلال استوديوهاتها المتخصصة، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين المخضرمين. يقوم هؤلاء المختصون بمناقشة أبرز الأحداث الفنية ونتائج المواجهات، مما يضيف بعداً تحليلياً وثقافياً للقصة الرياضية، ويساعد المشاهدين على فهم nuances اللعبة بشكل أعمق وأوسع، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والأداء الفردي للاعبين في هذه الجولة الحاسمة.