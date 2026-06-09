جدول مواعيد قطارات أسوان‑القاهرة 9 يونيو 2026: VIP، نوم وتالجو

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل مواعيد قطارات أسوان إلى القاهرة لليوم 9/6/2026، مع شرح الفروقات بين قطارات الـVIP، النوم وتالجو، ومواصفات كل رحلة.

ينشر موقع "صدى البلد" جدول مواعيد قطارات السكة الحديدية المتجهة من أسوان إلى القاهرة لليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، مع توضيح الفروقات بين أنواع القطارات المتاحة ومساراتها.

تُعد القطرات المكيفة مثل القطار الإسباني والقطار الروسي من أكثر الخيارات إقبالًا بين المسافرين، إذ توفر رحلة سريعة ومريحة إلى عدد من مدن صعيد مصر مثل إدفو، الأقصر، قنا وسوهاج. أما الراغبين في الوصول مباشرة إلى العاصمة، فيفضلون الاعتماد على قطارات الـVIP، قطارات النوم، أو قطار التالجو، لما تتمتع به من سرعات أعلى وعدد أقل من التوقفات، ما يضمن تقليل زمن الرحلة وتعزيز مستوى الراحة.

تتضمن مواعيد قطارات الـVIP أربعة توقيتات رئيسية: القطار رقم 2011 يغادر أسوان في الساعة 5:15 صباحًا ويصل إلى القاهرة في الساعة 18:00، بينما القطار رقم 981 يغادر في الساعة 5:30 صباحًا ويصل في الساعة 19:35. القطار رقم 983 يغادر في الساعة 7:30 صباحًا ويصل في الساعة 21:40، أما القطار رقم 997 فينطلق في المساء عند الساعة 20:45 ويصل إلى القاهرة في وقت متأخر من الليل.

تتيح تذاكر الـVIP حجزين مختلفين (الدرجة الأولى والثانية)، ما يسمح للمسافرين باختيار مستوى الخدمة المناسب لاحتياجاتهم. وفيما يخص قطار التالجو، يحدد الجدول رقم 2031 الذي يغادر أسوان في الساعة 19:00 ظهرًا، ويتوفر أيضًا في الدرجتين الأولى والثانية. أما قطارات النوم، فهناك عدة مواعيد لها: القطار رقم 87 يغادر في الساعة 17:15، والقطار رقم 83 في الساعة 16:20، والقطار رقم 1089 في الساعة 19:40 مساءً، والقطار رقم 1087 في الساعة 20:15 مساءً.

تُقدم قطارات النوم مقصورات ذات سريرين وتُضمّن وجبات للركاب، ما يجعلها خيارًا مريحًا للمسافرين الطويلين. تشمل القطارات المتنوعة الأخرى القطار رقم 81 بمواصفات تهوية ديناميكية والذي يغادر في الساعة 4:30 صباحًا، والقطار الروسي رقم 1013 الذي ينسحب من أسوان في تمام الساعة 13:30 ليصل إلى القاهرة في الساعة 15:55.

كما يظهر القطار الإسباني المطور رقم 2009 في جدول المواعيد بمغادرته الساعة 18:10، والقطار رقم 187 المتجه إلى السد العالي في الساعة 18:30 مساءً، بينما القطار رقم 1011 يغادر في الساعة 23:20 ويصل في وقت متأخر من الليل. تتوفر جميع هذه القطارات بنظام حجز إلكتروني وفي مكاتب محلية بمحطة أسوان، حيث يتوافد سكان مراكز دراو، كوم أمبو، وإدفو لشراء التذاكر والاستفادة من الخدمات المتاحة.

وتعكس هذه الجداول الجهود المستمرة لهيئة السكة الحديد في تحسين جودة الخدمات وتوفير خيارات متعددة تلبي احتياجات جميع فئات المسافرين داخل مصر





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