جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 يعلن رسمياً بمواعيد مفصلة للطالبين بالنظامين القديم والجديد

وزارة التربية والتعليم تتبع جدولاً مفصلاً لامتحانات الثانوية العامة 2026 يبدأ في 21 يونيو، مع تفاصيل مواعيد لكل مادة بحسب النظام القديم والجديد، إضافة إلى جداول خاصة للمكفوفين ودبلومات الفنية ومدارس STEAM.

أكدت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني أن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 سيبدأ رسمياً بعد ثلاثة وعشرين يوماً فقط من الآن، حيث حددت الوزارة تاريخ البدء في 21 يونيو 2026.

يأتي هذا الإعلان بعد عدة إعلانات سابقة تم فيها توضيح المواعيد الدقيقة للامتحانات للطلاب العاملين في نظامي التعليم القديم والجديد، بالإضافة إلى مفهوم المدارس المتفوقة. تم نشر التفاصيل الكاملة للجدول على موقع صدى البلد، وهو المصدر المعتمد من قبل وزير التربية والتعليم، لتسهيل متابعة الطلبة والأهالي لجميع الجلسات الامتحانية. يتضمن جدول الامتحانات للنظام الجديد مواعيداً محددة بدءاً من يوم الأحد 21 يونيو حيث سيجرى اختبار التربية الدينية مع التربية الوطنية، ثم تليها جلسة اللغة الأجنبية الثانية في 23 يونيو.

يتواصل الجدول إلى 28 يونيو لاختبار اللغة العربية، ثم 2 يوليو لاختبار الكيمياء مع الجغرافيا، وما يليه 5 يوليو لاختبار اللغة الأجنبية الأولى، قبل أن يختتم بـ 9 يوليو اختبار الفيزياء مع التاريخ، ثم 12 يوليو اختبار الرياضيات البحتة، وأخيراً 16 يوليو اختبار الرياضيات التطبيقية مع الإحصاء. أما بالنسبة للنظام القديم فقد تم تحديد مواعيد موازية إلا مع اختلاف بعض المواد، حيث يبدأ الاختبار أيضاً في 21 يونيو بالتربية الدينية والوطنية، ثم في 23 يونيو يجرى اختبار الاقتصاد مع الإحصاء، ويتبع ذلك اختبار اللغة العربية في 28 يونيو، ثم اللغة الأجنبية الثانية في 30 يونيو، والكيمياء مع الجغرافيا في 2 يوليو.

وتستكمل الجلسات إلى 16 يوليو بمواد مثل الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة، لتغطي جميع الفروع العلمية والإنسانية المطلوبة للمنهج القديم. إلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة قرارات نهائية بخصوص امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026 في 6 يونيو، وتحديات جديدة أثيرت من قبل بعض الجهات التقنية مثل شركة شاومينغ التي أبدت رغبتها في إحداث تغييرات في نظام الامتحانات.

كذلك تم الإعلان عن جدول امتحانات مدارس STEAM التي تستهدف طلاب العلوم والتكنولوجيا، حيث تشمل اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم في مجموعة من المواد بدءاً من 4 يوليو وحتى 22 يوليو. كما خصصت وزارة التربية فئة خاصة لامتحانات المكفوفين، حيث يبدأ الاختبار في 21 يونيو بالتربية الدينية ويتبعها اختبار التربية الوطنية في 23 يونيو، ثم اللغة الأجنبية الثانية في 25 يونيو، واللغة العربية في 28 يونيو (الورقة الأولى) و30 يونيو (الورقة الثانية).

يتواصل الجدول إلى 2 يوليو لاختبار اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى) ثم 5 يوليو للورقة الثانية، ويستكمل بتواريخ الجغرافيا والتاريخ والاحصاء حتى 16 يوليو. تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه المواعيد خضعت للمراجعة النهائية لضمان ملاءمتها مع الظروف التعليمية واللوجستية، وتعمل وزارة التربية على توفير جميع المستلزمات التقنية والإدارية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وبدون أية عراقيل. يطلب من الطلبة وأولياء أمورهم مراجعة الجدول بدقة والالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي تعثر قد يؤثر على سير العملية التعليمية في البلاد.





