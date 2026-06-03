جدول مواعيد قطارات أسوان - القاهرة يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 وتفاصيل الفئات المختلفة

نشر صدى البلد مواعيد قطارات أسوان إلى القاهرة للربع الأول من عام 2026، مع توضيح مواعيد قطارات الـVIP، النوم، التالجو والقطارات المكيفة، ومعلومات عن توافر التذاكر في الدرجتين الأولى والثانية.

ينشر موقع "صدى البلد" جدول مواعيد رحلات القطارات التي تشغل مسار أسوان - القاهرة يوم الأربعاء 3-6-2026، موضحاً تنوع الخدمات بحسب نوع القطار ومستوى الراحة المقدم للمسافرين.

يفضَّل العديد من الركاب القطار المكيف، مثل القطار الإسباني أو الروسي، لما يوفره من رحلة سريعة ومريحة إلى مدن الصعيد الكبرى مثل إدفو، الأقصر، قنا وسوهاج. أما المسافرون المتجهون إلى العاصمة فيميلون لاستخدام قطارات الـVIP أو قطارات النوم أو قطار التالجو، نظراً إلى حداثتها وسرعتها وعدد الوقفات القليل الذي يقلل من زمن الرحلة ويزيد من مستويات الراحة.



تتضمن مواعيد قطارات الـVIP أربعة قطارات رئيسية تحمل أرقاما 2011، 981، 983 و997.

يبدأ القطار رقم 2011 رحلته من أسوان الساعة 5:15 ص ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 18:00 م. ويغادر القطار رقم 981 في الساعة 5:30 ص للوصول في 19:35 م، بينما ينطلق القطار رقم 983 في الساعة 7:30 ص ويصل في 21:40 م. أما القطار رقم 997 فيُشغل مساراً مسائيًا يبدأ الساعة 20:45 م. تتوفر تذاكر الـVIP في درجتين (الأولى والثانية) لتلبية مختلف الفئات.





قطار التالجو، الذي يحمل الرقم 2031، يغادر أسوان في تمام الساعة 19:00 م متجهًا إلى القاهرة، وتتوفر تذاكره أيضاً في الدرجتين الأولى والثانية. فيما يخص قطارات النوم، هناك عدة خيارات: القطار رقم 87 ينطلق في 17:15 ص، والقطار رقم 83 في 16:20 ص، والقطار رقم 1089 في الساعة 19:40 م، والقطار رقم 1087 في 20:15 م. تُقدَّم خدمات الكابينة التي تحتوي على سريرين مع وجبات خفيفة للمسافرين الراغبين في قضاء الليلة على متن القطار.





إلى جانب ذلك، يشمل جدول الرحلات قطارات متنوعة مثل القطار رقم 81 الذي يعمل بنظام التهوية الديناميكية ويغادر في الساعة 4:30 ص، والقطار رقم 1013 (الروسي) في الساعة 13:30 م للوصول في 15:55 م، والقطار رقم 1015 إلى الإسكندرية في 17:30 م. كما يوجد القطار رقم 2009 (الإسباني المطوَّر) في الساعة 18:10 م، والقطار رقم 187 من السد العالي في 18:30 م، والقطار رقم 1011 في 23:20 م، والقطار رقم 91 في 22:40 م.

جميع هذه القطارات تخدم مسافرين من مختلف أنحاء أسوان وتقدم خيارات متعددة من حيث مواعيد الانطلاق، الفئات المتاحة، ومستوى الخدمات. تشهد محطات قطارات أسوان إقبالاً كبيراً من المواطنين القادمين من مراكز دراو، كوم أمبُو وإدفو لشراء تذاكر السفر، سواء للرحلات الداخلية داخل المحافظة أو للرحلات الطويلة إلى القاهرة ومناطق أخرى. وتعتمد جميع الجداول على ما تقره هيئة السكك الحديدية المصرية، مع تأكيد على ضرورة الحجز المسبق لتأمين المقاعد خاصةً في فئات الـVIP والنوم التي تشهد طلبًا مرتفعًا في مواسم السفر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطارات أسوان مواعيد القطارات VIP قطار النوم التالجو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027سيتم تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 اليوم، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧).

Read more »

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم لجوء الأجانب بمصرنشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء

Read more »

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 22.9 مليار دولار وخطة استثمارية بقيمة 3.7 تريليون جنيهالبنك المركزي يكشف عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 22.9 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، ووزارة التخطيط تعلن عن خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات مستهدفة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

Read more »

قبل انطلاق امتحانات «الإعدادية».. 7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف لهؤلاء المخالفينساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 وفي السطور الآتية عقوبة الغش واصطحاب الهاتف المحمول ومخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 - الوطن

Read more »

كانافارو يعلن قائمة أوزبكستان لكأس العالم 2026أعلن فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان قائمة فريقه التي تخوض كأس العالم 2026. وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026، مع المكسيك، وكن

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »