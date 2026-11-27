اكتشف أحدث مواعيد قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من القاهرة إلى الإسكندرية والصعيد والأسوان بدقة، مع تفاصيل درجات الخدمة ووقت الوصول والرحلات اليومية المتاحة للمسافرين.

توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة واسعة من الخيارات للنقل البري عبر السكك الحديدية، حيث يبحث آلاف الركاب يوميًا عن أدق المواعيد لضمان تنقل سلس بين المحافظات الرئيسية. وتأتي هذه البيانات استجابة للطلب المتزايد على السفر خلال فترات العطلات وأوقات الذروة، خاصة مع تزايد حركة التنقل بين الوجه البحري والقبلي.

مواعيد قطارات القاهرة متجهة إلى الإسكندرية

تبدأ الرحلات من محطة القاهرة باتجاه الإسكندرية بتنوع كبير في درجات الخدمة، لتشمل قطارات تالجو والمكيفة وVIP، مما يمنح المسافرين حرية اختيار الوقت والراحة المناسبة. ومن بين هذه الرحلات، ينطلق قطار 905 فرنساوي المطور في تمام الساعة 9:00 صباحًا، ليصل إلى وجهته الساعة 11:30 صباحًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء يوم سفر مبكر. كما يتوفر قطار 917 VIP الذي يغادر الساعة 3:00 عصرًا، ويقدم خدمة خاصة للركاب الباحثين عن الراحة.

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أما في الفترة المسائية، فينطلق قطار 2027 تالجو الساعة 7:00 مساءً، يليه قطار 935 الذي يغادر في الساعة 10:30 مساءً. هذه المواعيد الموزعة على مدار اليوم تغطي احتياجات شريحة واسعة من المسافرين، بدءًا من من هم بحاجة للوصول في الصباح الباكر وصولاً إلى من يفضلون السفر ليلاً.

جدول رحلات الإسكندرية إلى القاهرة والمحافظات المجاورة

في الاتجاه المعاكس، تتنوع مواعيد القطارات القادمة من الإسكندرية إلى القاهرة لتلائم مختلف الفترات الزمنية، بدءًا من ساعات الصباح الأولى. حيث يغادر قطار 1108 روسي الساعة 3:05 صباحًا ويصل الساعة 6:55 صباحًا، ويتبعه قطار 3008 مكيف روسي الذي ينطلق الساعة 5:45 صباحًا ليصل في الساعة 8:30 صباحًا. كما يتوفر قطار 2022 تالجو الذي يغادر الساعة 7:00 صباحًا ويصل الساعة 9:35 صباحًا.

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تستمر الرحلات خلال ساعات النهار بقطار 900 فرنساوي الذي ينطلق الساعة 8:15 صباحًا ويصل الساعة 11:20 صباحًا، وقطار 914 الخاص الذي يغادر الساعة 1:00 ظهرًا ويصل في الساعة 4:20 عصرًا. كما ينطلق قطار 2024 تالجو الساعة 2:00 ظهرًا ليصل الساعة 4:30 عصرًا، وقطار 922 الخاص الساعة 3:30 عصرًا ليصل في الساعة 6:50 مساءً. وتختتم الرحلات اليومية بقطار 88 المكيف الذي يغادر الساعة 5:50 مساءً ويصل الساعة 8:35 مساءً.

خدمات الربط بين الإسكندرية ومحافظات الصعيد

تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على ربط الإسكندرية بمحافظات الصعيد من خلال قطارات روسية ومكيفة، مما يسهل حركة التجارة والسياحة بين الشمال والجنوب. ومن أبرز هذه الرحلات، قطار 158 الروسي الذي ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:25 صباحًا ويصل إلى الأقصر في الساعة 10:25 مساءً، مما يوفر خيارًا مريحًا للوصول إلى الوجهة السياحية الكبرى.

كما توجد رحلات متجهة نحو الجنوب نحو أسوان، حيث يغادر قطار 88 مكيف إسباني الساعة 5:50 مساءً ليصل إلى أسوان في الساعة 11:30 صباحًا في اليوم التالي. ويتبعه قطار 1902 مكيف إسباني الذي ينطلق الساعة 8:10 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 1:20 ظهرًا في اليوم التالي أيضًا.

مواعيد قطارات الصعيد من القاهرة وأسوان

تتنوع الرحلات المنطلقة من القاهرة نحو محافظات الصعيد وأسوان بين قطارات الدرجة الثالثة المكيفة وVIP وتالجو، لتغطي احتياجات جميع الفئات. حيث ينطلق قطار 1902 مكيف إسباني الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل الساعة 1:20 ظهرًا، ويقدم قطار 980 VIP خدمة فورية يغادر فيها الساعة 8:00 صباحًا ويصل في الساعة 10:25 مساءً.

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وتتوفر خيارات أخرى مثل قطار 1004 ثالثة مكيف الذي ينطلق الساعة 9:30 صباحًا ويصل الساعة 11:10 مساءً، وقطار 982 VIP الذي يغادر الساعة 12:00 ظهرًا ويصل في الساعة 2:25 صباحًا في اليوم التالي. كما يغادر قطار 2012 ثالثة مكيف الساعة 5:30 مساءً ليصل في الساعة 6:20 صباحًا في اليوم التالي. وبالنسبة لوجهة نجع حمادي، فينطلق قطار 1006 الروسي من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا ويصل الساعة 2:30 ظهرًا.

وفيما يتعلق بالرحلات العائدة من أسوان إلى القاهرة، يوفر قطار 2031 تالجو خدمة تغادر من أسوان الساعة 7:00 مساءً وتصل إلى القاهرة الساعة 7:05 صباحًا في اليوم التالي. كما ينطلق قطار 997 VIP من أسوان الساعة 8:45 مساءً ليصل إلى العاصمة في الساعة 9:50 صباحًا في اليوم التالي. أما بالنسبة للركاب القادمين من أسيوط، فينطلق قطار 983 VIP من أسيوط الساعة 4:30 عصرًا ويصل إلى القاهرة في الساعة 9:45 مساءً.