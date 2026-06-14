جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً: تفاصيل مواعيد النظامين الجديد والقديم ومدارس ستيم والمكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لكل الأنظمة، مع تأكيد عدم وجود تعديلات.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني ال مصر ية رسمياً جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، وذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة نفى فيه أي تعديلات على الجدول المعتمد من وزير التربية وال تعليم محمد عبداللطيف.

وأكدت الوزارة أن الجدول سينطلق في جميع محافظات الجمهورية اعتباراً من الأحد 21 يونيو 2026، مع تطبيق النظامين الجديد والقديم بالإضافة إلى جداول خاصة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم) والطلاب المكفوفين. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد استعدادات مكثفة من قبل المديريات التعليمية والمدارس لتهيئة الطلاب لخوض الامتحانات، وسط مطالبات من أولياء الأمور بنشر مراجعات شاملة وخرائط لأماكن تقديم الاعتذارات.

ويضم جدول امتحانات النظام الجديد مواد التربية الدينية والوطنية في أول أيام الامتحانات الأحد 21 يونيو، تليها اللغة الأجنبية الثانية الثلاثاء 23 يونيو، ثم اللغة العربية الأحد 28 يونيو، والكيمياء والجغرافيا الخميس 2 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى الأحد 5 يوليو، والفيزياء والتاريخ الخميس 9 يوليو، والرياضيات البحتة الأحد 12 يوليو، وأخيراً الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء الخميس 16 يوليو.

أما النظام القديم فيبدأ بنفس المواد في الأحد 21 يونيو، ثم الاقتصاد والإحصاء الثلاثاء 23 يونيو، واللغة العربية الأحد 28 يونيو، واللغة الأجنبية الثانية الثلاثاء 30 يونيو، والكيمياء والجغرافيا الخميس 2 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى الأحد 5 يوليو، والتفاضل والتكامل الثلاثاء 7 يوليو، والفيزياء والتاريخ الخميس 9 يوليو، والأحياء والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس الأحد 12 يوليو، والديناميكا الثلاثاء 14 يوليو، وأخيراً الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة الخميس 16 يوليو.

وبالنسبة لمدارس ستيم، فقد خصصت الوزارة جدولاً للفرصة الثانية يبدأ السبت 4 يوليو باختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية ومقاييس المفاهيم، ثم التربية الدينية والوطنية الأحد 5 يوليو، واللغة الأجنبية الثانية الاثنين 6 يوليو، ومقاييس مفاهيم الكيمياء الأربعاء 8 يوليو، واللغة الإنجليزية السبت 11 يوليو، والفيزياء الاثنين 13 يوليو، واختبار الاستعداد للكيمياء والفيزياء الأربعاء 15 يوليو، والأحياء والرياضيات البحتة السبت 18 يوليو، والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية الاثنين 20 يوليو، وأخيراً اختبارات الأحياء والجيولوجيا والرياضيات الأربعاء 22 يوليو.

أما جدول الطلاب المكفوفين فيبدأ الأحد 21 يونيو بالتربية الدينية، والتربية الوطنية الثلاثاء 23 يونيو، واللغة الأجنبية الثانية الخميس 25 يونيو، واللغة العربية ورقتيها الأحد 28 والثلاثاء 30 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى ورقتيها الخميس 2 والأحد 5 يوليو، والجغرافيا ورقتيها الثلاثاء 7 والخميس 9 يوليو، والتاريخ ورقتيها الأحد 12 والثلاثاء 14 يوليو، والإحصاء الخميس 16 يوليو. وتؤكد الوزارة ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة ومراجعة التعليمات الخاصة بكل نظام، متمنية للجميع التوفيق والنجاح





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الثانوية العامة جدول الامتحانات مصر وزارة التربية والتعليم

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