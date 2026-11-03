جدول مباريات كرة القدم يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة

إليك دليلك الشامل لمباريات كرة القدم يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مع تفاصيل مواعيد انطلاق المباريات في دوري أبطال أوروبا والبطولات الآسيوية مع القنوات الناقلة.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط منافسة قوية بين عدد من أبرز الأندية الأوروبية والعربية.

تشهد هذه الفترة من التقويم الكروي كثافة عالية في الجداول الزمنية للمباريات، حيث تضم قائمة المواجهات أندية كبرى تنافس على الصدارة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فعاليات مهمة في البطولات الآسيوية والإقليمية.

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مواعيد مباريات كرة القدم العربية

في إطار الدوري المصري والمسابقات الإقليمية، تستعرض القناة مودرن سبورت، على الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة ON Sport Plus، مباراة سموحة أمام بيراميدز في الثامنة من مساء بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة ON Sport.

ويتابع الجمهور السعودي والمصري مباراة استقلال طهران أمام الشمال، على الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناتي beIN Sports 2 والكأس 5 HD.

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وتنطلق المباراة المنتظرة بين الهلال السعودي والأهلي الإماراتي في الثامنة و15 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناتي beIN Sports 2 والكأس 5 HD.

تفاصيل مباريات دوري ابطال اوروبا

يحتضن دوري ابطال اوروبا مجموعة ضخمة من المباريات، حيث يواجه جالطة سراي شتوتجارت على الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، و8:45 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports 3.

كما تشهد الساحة الأوروبية مواجهة قوية بين شاختار دونيتك وسبورتينغ لشبونة في نفس التوقيت 7:45 مساءً بتوقيت مصر و8:45 بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports 4.

وتستضيف مباراة فياريال وباريس سان جيرمان، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والعاشر بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports 3، بينما يلتقي لاسك لينز بسلوفان براتيسلافا في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت السعودية عبر beIN Sports Xtra 1.

وتتواصل الحماس الكروي مع مواجهات مانشستر يونايتد ضد روما، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ، وبرشلونة أمام أستون فيلا، وكلها موعدها العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت السعودية عبر قنوات beIN Sports 4 و5 و1.

كما تستمر قائمة المواجهات الأوروبية بمواجهة فينورد روتردام وإنتر ميلان، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports 8.

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جولات البطولات الآسيوية

تبدأ نشاطات اليوم الكروي في قارة آسيا مبكراً، حيث يستضيف نيوكاسل جيتس شانغهاي إيست آسيا في التاسعة و45 دقيقة صباحاً بتوقيت مصر، والعاشرة و45 صباحاً بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports 2.

وفي الظهر، تشهد الملاعب الآسيوية ثلاث مباريات متزامنة، حيث يلتقي تشانبوك موتورز بجوهور، وكاشيوا ريسول بديجيون، وفيسيل كوبي براتشابوري، كلها في第十二:00 ظهراً بتوقيت مصر والواحدة مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات beIN Sports 2, 3, و4.

كما تتواصل الفعاليات الآسيوية في وقت متأخر من النهار، حيث تواجه كونغ آن نهان دان كيوتو سانغا، وتاي بورت بكين كوان، في الثانية و15 دقيقة ظهراً بتوقيت مصر والثالثة و15 ظهراً بتوقيت السعودية عبر قنوات beIN Sports 2 و3.

معلومات القنوات الناقلة والتغطية

توفر منصات البث الرياضي تغطية شاملة لهذه الفعاليات، حيث تبرز قنوات beIN Sports كناقل رئيسي للمباريات الأوروبية والآسيوية، موزعة على عدة قنوات متخصصة لتغطية الجداول الزمنية المتقاربة.

وفي الجانب الأجنبي، تعلن منصة شاهد الرياضية عن تغطية مباراة أنايتاسونا ف.ت ضد ديبورتيفو ألافيس، والتي تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.