جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً: المواعيد الكاملة لجميع الأنظمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة 2026، يتضمن مواعيد النظامين القديم والجديد، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمكفوفين، ويبدأ في 21 يونيو ويستمر حتى 16 يوليو.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني في مصر عن الجدول الرسمي ل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، والذي من المقرر أن ينطلق بعد 18 يوماً من تاريخ الإعلان، وذلك وفقاً للمواعيد المعتمدة رسمياً من وزير التربية وال تعليم .

تبدأ الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، وتشمل جميع الشعب الدراسية والنظامين القديم والجديد، بالإضافة إلى جداول خاصة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (ستيم) ومدارس المكفوفين. يأتي هذا الإعلان ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور على مواعيد الامتحانات بعد فترة من الترقب والانتظار، حيث أكدت الوزارة أن الجداول قد تم وضعها بعد دراسة دقيقة لضمان توزيع المواد بشكل متوازن يتيح للطلاب وقتاً كافياً للمراجعة والاستعداد. يختلف جدول الامتحانات حسب النظام الدراسي.

فبالنسبة لطلاب النظام الجديد، تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم تتوالى المواد تباعاً: اللغة الأجنبية الثانية في 23 يونيو، اللغة العربية في 28 يونيو، الكيمياء والجغرافيا في 2 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى في 5 يوليو، الفيزياء والتاريخ في 9 يوليو، الرياضيات البحتة في 12 يوليو، وأخيراً الرياضيات التطبيقية والإحصاء في 16 يوليو. أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فتبدأ الامتحانات أيضاً في 21 يونيو بنفس المواد، لكنها تستمر حتى 16 يوليو مع مواد مثل الاقتصاد والإحصاء في 23 يونيو، التفاضل والتكامل في 7 يوليو، الأحياء والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس في 12 يوليو، الديناميكا في 14 يوليو، والجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة في 16 يوليو.

كما تم تخصيص جداول منفصلة لمدارس المتفوقين (ستيم) ومدارس المكفوفين، حيث تبدأ امتحانات ستيم يوم 4 يوليو باختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم، بينما تبدأ امتحانات المكفوفين في 21 يونيو بمواد التربية الدينية والوطنية واللغات، وتستمر حتى 16 يوليو. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث يسعى الطلاب إلى تنظيم وقتهم ومراجعة المواد بشكل مكثف لتحقيق أفضل النتائج.

وقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالجداول المعلنة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع غير الرسمية، مؤكدة أن أي تغييرات في الجداول سيتم الإعلان عنها رسمياً عبر القنوات المعتمدة. كما أشارت إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية ستنطلق قبل ذلك في 6 يونيو، وذلك وفقاً لقرارات نهائية تم الإعلان عنها مسبقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة محاولات تسريب الامتحانات، حيث أعلن ما يسمى بـ"شاومينج" عن تحديات جديدة، لكن الوزارة تؤكد على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والتقنية اللازمة لضمان سير الامتحانات بنزاهة وشفافية. ويبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه الامتحانات فرصة حقيقية للطلاب لإثبات كفاءاتهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية





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