اكتشف مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة مباشرة، بما في ذلك مباريات الدوريات الأفريقية والإنجليزية والتركية مع تفاصيل كاملة.

يستعرض موقع صدى البلد اليوم الأربعاء جدول المباريات المقرر عقدها خلال يوم الأربعاء، مشيراً إلى القنوات الناقلة الحصرية لكل فعالية رياضية. تبرز في الصدارة مباراة الأهلي المصرية أمام بريميرو دي اوجوستو في إطار منافسات الكأس الأفريقي للأندية، وهي البطولة التي تحتل مكانة كبيرة لدى المشجعين العرب والإفريقيين على حد سواء. تتنوع المواعيد لتشمل دوريات أوروبية مرموقة مثل الدوري الإنجليزي ومسابقات القارات الأخرى.

مواعيد الكأس الأفريقي والقنوات المباشرة

تبدأ فعاليات الكأس الأفريقي للأندية بمباراة سيمبا التي تواجه أورلاندو بايريتس عند الساعة 3 عصراً، وتُبث عبر قناة beIN Sports XTRA 1. وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار نحو مباراة الهلال أم درمان التي تلتقي حورويا عند الساعة 9 مساءً على شاشة beIN Sports HD 5. كما تشهد الساعات المتأخرة مواجهة بين اتحاد مانيما وسينجيدا بلاك ستارز عند الساعة 3 عصراً، مع توفر البث المباشر عبر قناة beIN Sports XTRA 3. لا ينحصر الاهتمام بالأندية الإفريقية فقط، بل يشمل النادي الصفاقسي الذي يستقبل بلاك بولز عند الساعة 6 مساءً على beIN Sports XTRA 1.

Also read كثافات مرورية متفرقة بالقاهرة والجيزة خلال ذروة الصباح.. وسيولة بعدد من المحاور الرئيسية

الدوري الإنجليزي وموعد المواجهة الكبرى

في سياق الدوريات الأوروبية، يركز جدول مباريات اليوم الأربعاء على الدوريات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. من المقرر أن يتواجه فريقا برايتون ونيوكاسل يونايتد عند الساعة 4:05 مساءً على قناة beIN Sports HD 5. وبجانبها، تلتقي فرق فولهام مع بورنموث في نفس التوقيت عبر شاشة beIN Sports HD 6. يأتي هذا الجدول متزامناً مع استحقاقات مهمة للفريقين في السعي لتحقيق نتائج إيجابية داخل الجدول العام.

وتستمر المتابعة الرياضية مع مباراة برايتون ونيوكاسل يونايتد التي تحظى باهتمام واسع من قبل الجمهور الرياضي المتابع لبريميرليج. بالإضافة إلى ذلك، تتجدد المنافسة بين فولهام وبورنموث في وقت واحد تماماً، مما يخلق ازدحاماً في مواعيد المباريات. من أبرز المواجهات التي ينتظرها المشجعون هي مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي، وهي قمة تتسم بالكثافة التنافسية العالية. ستبدأ هذه المواجهة عند الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1، مما يجعلها نقطة محورية في الجدول اليومي.

Advertisement

الدوريات الفرنسية والتركية والقنوات المشفرة

تشمل الجدول أيضاً مباريات من الدوري الفرنسي والدوري التركي مع وجود قنوات بث مختلفة. في فرنسا، يلعب فالنسيا ضد أوساسونا عند الساعة 3 عصراً على beIN Sports HD 3. فيما يتعلق بالدوري الفرنسي نفسه، تتقابل سيلتا فيجو مع فياريال عند الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 6. كما تشهد الساعات المسائية مواجهة بين ليون وموناكو عند الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports HD 4، حيث يسعى الفريقان لتعزيز مراكزهما.

في الجانب التركي والفرنسي الآخر، تواجه فرق أخرى مصيرها في مباريات مصيرية. يلعب فناربخشه ضد إيرزوروم سبور عند الساعة 6 مساءً على beIN Sports XTRA 2. كما تتواجد مباريات أخرى في جداول القنوات الأخرى مثل أودينيزي وفيلورنتينا عند الساعة 1:30 ظهراً على استراتيجيا tv. وفي الساعات المتأخرة، يلتقي كومو ويوفنتوس عند الساعة 9:45 مساءً على شاشة استراتيجيا tv أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، تتقابل فرق أوكسير ومارسيليا عند الساعة 4 عصراً على beIN Sports HD 9، بينما يلعب هوفينهايم وأوجسبورج عند الساعة 6:30 مساءً.