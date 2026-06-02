جدول مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 2-6-2026

نشرت وسائل الإعلام مواعيد القطارات المتنوعة من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 2-6-2026 والتي تشمل قطارات VIP والNAP والتالجو以及 أنواع أخرى مثل القطارات الإسبانية والروسية والقطارات ذات التهوية الديناميكية. والمواعيد تغطي رحلات depart throughout the day from early morning until late night. كما تشمل旅行 إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر. وتتميز بعض القطارات بخاصية النوم أو الكابينة وتقديم الوجبات. ويلاحظ توافد المواطنين على محطة قطارات أسوان لحجز التذاكر للسفر إلى القاهرة أو محافظات أخرى.

ينشر صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 2-6-2026 والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة فيفضلون استقلال قطارات الـVIP أو قطارات النوم أو قطار ال تالجو ولذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة مواعيد قطارات الـ VIP قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.

15 ويصل الساعة 18.00 قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين الأولى والثانية مواعيد قطار التالجو قطار رقم 2031 أسوان القاهرة تالجو موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية مواعيد قطارات النوم قطار رقم 87 نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 قطار رقم 83 نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 قطار رقم 1089 19:40 مساءً قطار رقم 1087 8:15 مساءً مواعيد قطارات متنوعة قطار رقم 81 أسوان القاهرة تهوية ديناميكية موعد قيامه الساعة 4.30 قطار رقم 1013 أسوان القاهرة روسي موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55 قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا قطار رقم 2009 أسوان القاهرة إسباني مطور موعد قيامه الساعة 18.10 قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة تهوية موعد قيامه الساعة 18.30 مساء قطار رقم 1011 أسوان القاهرة تهوية موعد قيامه الساعة 23.20 مساء قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة تهوية موعد قيامه الساعة 22.40 مساء تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة التي تحتوي على سريرين وتقدم الوجبات للمسافرين وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة وفقاً للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر فضلاً عن العائدين من المحافظات الأخرى ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودرا





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مواعيد قطارات أسوان القاهرة قطارات VIP قطارات نوم تالجو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

المباريات الودية الدولية اليوم السبت 31-5-2026يشهد اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 إقامة عدد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات الوطنية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

Read more »

جامعة دمنهور تبدأ امتحانات الفصل الثاني بكلية التربية النوعية بمشاركة 2429 طالبًا وطالبةانطلقت صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٦ أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥ـ ٢٠٢٦ بكلية التربية

Read more »

تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027سيتم تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 اليوم، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧).

Read more »

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم لجوء الأجانب بمصرنشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء

Read more »

البحث العلمي وجامعة كفر الشيخ تعلنان جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي 2026أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار الاستعدادات لانطلاق “هاكثون الابتكار في الحوسبة والذكاء الاصطناعي 2026

Read more »

الذهب يتراجع 45 جنيهًا في يومين.. وهذا سعر عيار 21شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا مع بداية تعاملات الإثنين 1 يونيو 2026

Read more »