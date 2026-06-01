جرادة: تضخيم الانقسام الداخلي في لبنان لصالح الاحتلال الإسرائيلي

رفض النائب اللبناني إلياس جرادة مزاعم وجود انقسام داخلي حاد، مؤكدا تمسك غالبية اللبنانيين بوحدة البلاد، وحذر من استغلال إسرائيل للحملات الإعلامية لزعزعة الاستقرار. كما أشار إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى تعزيز التماسك الوطني حول مؤسسات الدولة والجيش.

أكد النائب ال لبنان ي الدكتور إلياس جرادة أن ما يُثار حول وجود انقسام داخلي حاد في لبنان يُضخم بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من حملات إعلامية وثقافية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف الجبهة الوطنية.

وقال جرادة في بيان له إن غالبية اللبنانيين لا يزالون متمسكين بصيغة العيش المشترك ووحدة البلاد، مؤكدا أن محاولات بث الفرقة والانقسام فشلت في تغيير مواقف قطاعات واسعة من الشعب اللبناني. وأشار إلى أن إسرائيل واصلت خروقاتها بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته دوليا في أكتوبر 2024، معتبرا أن عدم إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته ساهم في استمرار التوتر بالمنطقة.

كما قلل جرادة من أهمية الطروحات المتعلقة بتقسيم لبنان أو إنشاء كيانات طائفية، مؤكدا أنها لا تعبر عن المزاج العام للبنانيين ولا تحظى بدعم واسع. وشدد على أهمية التمسك بوحدة الدولة اللبنانية والالتفاف حول المؤسسات الوطنية والجيش، داعيا إلى تعزيز التماسك الداخلي لمواجهة التحديات والاعتداءات الإسرائيلية. وأكد أن إسرائيل تسعى لتزييف حقائق عدوانها portrayingه كأنه يستهدف فئة محددة، بينما تمثل هذه الاعتداءات في الحقيقة استهدافا للبنان وسيادته، لذلك دعا إلى توحيد الموقف الوطني لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، عبر رئيس الصليب الأحمر اللبناني عن خطورة الوضع الإنساني، مؤكدا أن أكثر من ثلث الشعب اللبناني نازح والوضع في الجنوب مأساوي، مما يستدعي تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإغاثية





