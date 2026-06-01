Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

جرادة: تضخيم الانقسام الداخلي في لبنان لصالح الاحتلال الإسرائيلي

سياسة News

جرادة: تضخيم الانقسام الداخلي في لبنان لصالح الاحتلال الإسرائيلي
لبنانإلياس جرادةالاحتلال الإسرائيلي
📆6/1/2026 6:55 PM
📰Shorouk_News
53 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 53%

رفض النائب اللبناني إلياس جرادة مزاعم وجود انقسام داخلي حاد، مؤكدا تمسك غالبية اللبنانيين بوحدة البلاد، وحذر من استغلال إسرائيل للحملات الإعلامية لزعزعة الاستقرار. كما أشار إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى تعزيز التماسك الوطني حول مؤسسات الدولة والجيش.

أكد النائب ال لبنان ي الدكتور إلياس جرادة أن ما يُثار حول وجود انقسام داخلي حاد في لبنان يُضخم بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من حملات إعلامية وثقافية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف الجبهة الوطنية.

وقال جرادة في بيان له إن غالبية اللبنانيين لا يزالون متمسكين بصيغة العيش المشترك ووحدة البلاد، مؤكدا أن محاولات بث الفرقة والانقسام فشلت في تغيير مواقف قطاعات واسعة من الشعب اللبناني. وأشار إلى أن إسرائيل واصلت خروقاتها بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته دوليا في أكتوبر 2024، معتبرا أن عدم إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته ساهم في استمرار التوتر بالمنطقة.

كما قلل جرادة من أهمية الطروحات المتعلقة بتقسيم لبنان أو إنشاء كيانات طائفية، مؤكدا أنها لا تعبر عن المزاج العام للبنانيين ولا تحظى بدعم واسع. وشدد على أهمية التمسك بوحدة الدولة اللبنانية والالتفاف حول المؤسسات الوطنية والجيش، داعيا إلى تعزيز التماسك الداخلي لمواجهة التحديات والاعتداءات الإسرائيلية. وأكد أن إسرائيل تسعى لتزييف حقائق عدوانها portrayingه كأنه يستهدف فئة محددة، بينما تمثل هذه الاعتداءات في الحقيقة استهدافا للبنان وسيادته، لذلك دعا إلى توحيد الموقف الوطني لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، عبر رئيس الصليب الأحمر اللبناني عن خطورة الوضع الإنساني، مؤكدا أن أكثر من ثلث الشعب اللبناني نازح والوضع في الجنوب مأساوي، مما يستدعي تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإغاثية

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

لبنان إلياس جرادة الاحتلال الإسرائيلي وحدة لبنان الصليب الأحمر اللبناني النازحون اتفاق وقف إطلاق النار

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 21:55:04