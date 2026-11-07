جريمة طعن بطنطا: استشهاد الطالب الجامعي محمد 'ميمي' أثناء الدفاع عن الفتيات

تفجع مدينة طنطا بوفاة الطالب الجامعي محمد المعروف بـ 'ميمي' بعد تعرضه للطعن برأسين في العجيزي دفاعًا عن فتيات، وشرطة طنطا تضبط الجاني خلال 15 دقيقة.

أزكت مدينة طنطا ، وتحديداً في حي العجيزي بشارع المنحر، صدمة عميقة وحزن عارم بعد فقدان الشاب الجامعي محمد، المعروف بين أصدقائه بأسماء 'ميمي'. كان هذا الشاب الطموح، الذي يجند بين دراسة الفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة طنطا والعمل في محل ملابس بشارع أحمد ماهر، ضحية جريمة طعن مروعة. حدثت الواقعة عندما حاول محمد فض مشاجرة بين العاملين بمحلين متقابلين ودافع عن الفتيات الحاضرات، ليجد نفسه عرضة لهجوم عنيف أدى إلى مقتله.

تفاصيل الجريمة وآلية وقوعها في العجيزي

بدأت الأحداث بمشاداة كلامية تطورت إلى مشاجرة جسدية أمام محال الملابس، حيث دخل محمد للموقف من أجل وقف النزاع والحفاظ على سلامة الفتيات. وبسبب الشهامة التي عُرف بها، اعتدى عليه المتهم باستخدام سلاح أبيض من نوع المطواة. سدد له المهاجم طعنتين نافذتين، أصابت إحداهما القلب بشكل مباشر، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجراح بالغة.

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على الرغم من المحاولات السريعة لنقله إلى المستشفى الجامعي، إلا أن محاولاته لإنقاذه بائت بالفشل، ومات محمد قبل وصوله إلى الطوارئ. تجمّد الحي بالكامل أمام المشهد، بينما انتشر خبر الجائزة بسرعة هزت أركان المدينة، محولاً شاباً كان ينتظر ثمرة تعبه في الحياة إلى جثمان بارز بانتظار إجراءات الدفن.

موقف الأسرة ورفض التعويض المادي

ظهر والد الضحية وهو يعاني من ألم فادح، رافضاً تماماً التعامل مع رحيل نجله على أنه مجرد خلاف انتهى بقتل. وأكد الأب أن ابنه لم يكن طرفاً في المشاجرة من بدايتها، ولم تكن بينهما أي خلافات سابقة مع الجاني. وصف الأب تصرف ابنه بأنه استغلال لبراءته وطيبته، حيث استعد الجاني بالسكين وطعنه في لمح البصر، معتبراً أن ابنه دفع حياته ثمنًا لموقف إنساني بحت.

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وأعلن الأب بوضوح أنه لا يطلب أي تعويضات مالية، مشدداً على أن كل شيء في الدنيا لن يوفي ابنه حقه. طالب الأب بتنفيذ حد القصاص في الأرض، معتبراً أن ذلك هو الأقل من حقوقه، ومعلناً أن لا حل غير تنفيذ العقوبة الرادعة. هذا الموقف يعكس عمق المأساة ورغبة الأسرة المطلقة في تحقيق العدالة بدلاً من المكاسب المادية.

تفاعل الأم والمجتمع والشهادات الداعمة

عبرت والدة محمد عن وجع الأمومة الفارغة، مؤكدة أنها لم تستطع حتى رؤية ابنها داخل الكفن أو الذهاب إلى جنازته، لأن قلبها لا يستحمل رؤية 'نور عيني' وقد رحل. ذكرت أن محمد كان سندها العملي والروحي، وأن حياتها كانت تدور حول انتظار عودته من العمل والدراسة ورؤية خطواته نحو المستقبل، وهو الذي خرج من أجل لقمة العيش.

كما أكد الأصدقاء والجيران أن محمد كان شاباً يحب الخير، وسعيًا إلى عدم عبء الحياة على أسرته، وكان معروفًا بابتسامته وحسن سيرته. شهادات المحيطين به تؤكد أن تدخله لم يكن من باب البحث عن مشكلة، بل بدافع المسؤولية وحماية الفتيات من الاعتداء. تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى منابر عزاء، حيث تشارك الأصدقاء ذكرياتهم مع الشاب الذي لم يعد ليشاركهم يومهم مجدداً.

سرية العملية وحبس الجاني بسرعة

سارعت مباحث قسم شرطة أول طنطا إلى مكان الحادث فور الإخطار، وبدأت فوراً أعمال الفحص وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، فضلاً عن فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع المشاجرة. تمكنت قوة المباحث من ضبط المتهم في منطقة السلخانة خلال مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة من وقوع الجريمة، حيث كان يحاول الهروب.

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تمت مصادرة أداة الجريمة التي استخدمت في الطعن، واقتيد المتهم إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أشادت أسرة الضحية بالرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وقوة التحرك السريعة التي أدت إلى القبض على الجاني. يأتي هذا الحادث ليؤكد على خطورة انتشار السلاح الأبيض، وضرورة تطبيق القانون بكل حزم لحماية الشباب الطموح.