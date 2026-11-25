تفاصيل صادمة لجريمة قتل زوج على يد زوجته وعشيقها بوادي النطرون، ثم قتل الزوجة والطفل الرضيع بعد تدمير حياتهما وعلاقاتهما الأسرية بالكامل.

كشف اللواء أمجد شافعي ، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن تفاصيل مروعة لجريمة قتل مزدوجة وشبهة قتل طفل، نفذها زوج على يد زوجته وعشيقها في منطقة وادي النطرون الصحراوية، ثم قتل الزوجة والطفل الرضيع فيما بعد.

تفاصيل الخطة المدبرة في وادي النطرون

أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال حوار مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أن الجريمة لم تكن اندفاعية، بل كانت خطة مدروسة بدقة لاستدراج الضحية للقتل.

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وقال اللواء أمجد شافعي إن المرأة، التي وصفتها بالـ"الشيطانة" وامتلكتها حدة ذكاء رغم كونها سيدة ريفية تبلغ من العمر 30 سنة، كانت قد صاحبّت صاحب المنزل الذي كانت تسكنه مع زوجها.

وتعاونت الزوجة مع صاحب المنزل، وهو العشيّق، على قتل زوجها، بدلاً من اللجوء لطلاق يتفضح فيه الأمر، حيث اتفقا على وضع خطة لإبعاد الضحية عن عين الرقابة.

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تفاصيل القتل ورمي الدليل الجنائي

استدرج العشيّق زوجته إلى منطقة صحراوية بوادي النطرون بحجة زيارة خالها للصالح بينهم، نظراً للصراعات المستمرة التي كانت تقع بينهما.

أثناء التوجه عبر ممر يؤدي لوادي النطرون، علمت الزوجة العشيّق طريقة القتل، وطلبته منه أن يهجم من الخلف بسكين حادة ويقطع رأس زوجها كما تُذبح الدواب، ثم يفصل الرأس ويرميها بعيداً.

بعد إتمام القتل، قامت الزوجة بإلقاء علبة بك وقطعة روج بجانب الجثة، وعندما استفسر العشيّق عن سبب وضع هذه الأشياء، أجابتها أنه لتضليل الحكومة عند البحث في المسار النسائي.

تدمير حياة العشيّق وزوجة الضحية

كشف اللواء أمجد شافعي أن العلاقة الحرام جلبت للزوج الفجائر والفقر والمرض، حيث دُمّرت حياته الخاصة والأسرية بالكامل بسبب خيانة زوجته.

وقتل ابن العشيّق من جرّار، لأنّه لم يكن يرغب في رؤية وجه أمه مجدداً، مما دفع الأب والأم والأخت لقتل الزوجة بعد أن اكتشفوا خيانتها.

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كانت الزوجة تزور بيت والد العشيّق في كرداسة، حيث كانت الأم والأخت تجلسان في الأسفل، بينما تأخذ هي العشيّق إلى الطابق العلوي، وكان قد حملت قبل قتل زوجها.

قتل الزوجة والطفل واختفاء الجثة

بعد قتل الزوجة وقطع رأسها بنفس الطريقة التي قتلوا بها زوجها، رمى الجثة في ترعة المريوطية، حيث كان كعب قدمها أسود اللون نتيجة الطين.

عند عودته، وجد العشيّق الطفل الرضيع يبكي، والذي كان قد تركه مع أمه وأخته، فقرر قتله أيضاً، بمشاركة الأم والأخت في هذه الجريمة المزدوجة.

نقل الجثة والطفل في سبت، وصعدوا إلى قطار الصعيد ونزلوا في محطة بعد الجيزة، حيث عثر على جثة الطفل في آخر خط للسكة الحديد في أسوان.