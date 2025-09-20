جزيرة الزبرجد: كنز البحر الأحمر التاريخي وأهميته السياحية

تستعرض هذه المقالة أهمية جزيرة الزبرجد في البحر الأحمر، تاريخ استخراج الزمرد منها، والقيمة الاقتصادية والسياحية للمنطقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على الثروات الطبيعية في البحر الأحمر.

يشمل البحر الأحمر عالماً ساحراً من الجمال الطبيعي الخلاب، سواء على اليابسة أو في أعماق البحار، بما في ذلك الجبال والصحاري وبحارها، مما يجعلها من أغنى المناطق في مصر بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعادن الثمينة ذات الاستخدامات المتنوعة والقيمة العالية. تحتضن الصحراء الشرقية عالمًا آخر من الأحجار الكريمة، وعلى رأسها حجر الزمرد أو ما يُعرف بـ “الزبرجد”.

تتميز منطقة البحر الأحمر بوجود العديد من الجزر والمواقع التي استُخرج منها الزمرد قديمًا، ومن أبرزها جزيرة سان جونز، والتي عُرفت أيضًا باسم جزيرة الزبرجد. تقع هذه الجزيرة على بُعد حوالي 70 كيلومترًا من سواحل مرسى علم، قبالة رأس بناس جنوب المدينة، وتتميز بشكلها المخروطي ولسان رملي يمتد بطول 3 كيلومترات وبعرض يتراوح بين 15 و 300 متر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 4.5 كيلومتر مربع. كانت هذه الجزيرة من أهم المناطق التي استُخرج منها الزبرجد على مر العصور. أكد أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، أن جزيرة الزبرجد تُعد من أقدم وأهم مناطق استخراج الزبرجد النفيس على مستوى العالم، وبالإضافة إلى قيمتها الاقتصادية والجيولوجية والبيئية، فإنها تقع بالقرب من الممر الملاحي الدولي، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية، كما أن مواقع الغوص المحيطة بها تعد من أبرز مناطق الجذب السياحي في البحر الأحمر. وأضاف غلاب أن الجزيرة كانت تُعرف قديمًا باسم “جزيرة الزبرجد” نظرًا لاحتوائها على محاجر استخراج هذا الحجر النفيس، ولكن هذه المحاجر أُغلقت منذ عدة عقود. ويُذكر أن المصريين القدماء استخدموا الزبرجد الأصفر في صناعة الخرز منذ عصور ما قبل الأسرات، وظلت الجزيرة تمثل أهم وأقدم مصدر عالمي للزبرجد منذ حوالي 1300 قبل الميلاد. من ناحية أخرى، أشار محمد أبو الوفا، مدير الوعي الأثري بالبحر الأحمر، إلى أن جزيرة الزبرجد اشتهرت بإنتاج أحد أكبر أحجار الزبرجد في العالم، والذي تجاوز وزنه 310 قيراطات، وهو الآن محفوظ في متحف المعهد السِمِسثونى بواشنطن. وبالإضافة إلى جزيرة الزبرجد، يقع في صحراء القصير ومرسى علم وادي سكيت، وهو من أشهر الأودية في المنطقة. يضم الوادي معبدًا فرعونيًا رومانيًا ما زال قائمًا، وكان يمثل محطة مهمة للقوافل التجارية في طريقها إلى بلاد بونت. أثناء مرورهم هناك، اكتشف الفراعنة الزمرد، وتبِعهم الرومان الذين استخرجوا الأحجار الكريمة بكميات كبيرة، وشيدوا لاحقًا معبد “سرابيس” كمقر لهم. وأضاف أبو الوفا أن هذه المنطقة تُعد حاليًا من أبرز وجهات رحلات السفاري الجبلية في مرسى علم، بعد أن كانت في الماضي من أهم مصادر الزمرد في العالم القديم. كما يتضمن البحر الأحمر ثروات طبيعية أخرى بالإضافة إلى الزمرد، مثل الشعاب المرجانية المتنوعة، والحياة البحرية الغنية، مما يجعلها وجهة سياحية عالمية متميزة. وتعتبر جهود الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. ويجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية والبرية من التلوث والتدهور. كما يجب تشجيع السياحة المستدامة التي تحترم البيئة وتحافظ على التنوع البيولوجي. يُضاف إلى ذلك، ضرورة توعية الزوار بأهمية الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود الحماية. تعتبر السياحة في البحر الأحمر مصدرًا مهمًا للدخل القومي، لذلك يجب تطويرها بشكل مستدام يراعي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية. يجب على المستثمرين والجهات الحكومية العمل معًا لتحقيق هذا الهدف، وضمان مستقبل مشرق لهذه المنطقة الساحرة





البحر الأحمر جزيرة الزبرجد الزمرد السياحة مرسى علم

