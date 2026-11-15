جمارك مطار القاهرة تحبط 5 محاولات تهريب عبر تفتيش دقيق للركاب القادمين

جمارك مطار القاهرة تحبط 5 محاولات تهريب تشمل مخدرات وأدوية وأجهزة، وتحرر 5 محاضر ضبط جمركي لتنفيذ تعليمات رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

نجحت قوات الجمرك في مطار القاهرة الدولي في إحباط خمسة محاولات متزامنة لتهريب مواد محظورة ومتنوعة، شملت مخدر الماريجوانا ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الأورام وأجهزة اتصالات، وذلك عبر تفتيش دقيق للركاب الوافدين من عدة دول. جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب المنهجية التي تستهدف استغلال حركة المسافرين في نقل هذه المواد.

تفاصيل محاولة تهريب الماريجوانا من أثينا

بدأت سلسلة العمليات عندما قام أمير محمود، مأمور الجمرك، بمراقبة الركاب القادمين من أثينا على رحلة تابعة لخطوط الطيران اليونانية، حيث شعر بالشك تجاه أحد الركاب المصريين. وتمت عملية الفحص الأولي لحقائب هذا الراكب عبر جهاز الأشعة تحت إشراف أحمد شاكر، مأمور الفحص، قبل أن يتم التفتيش اليدوي المكثف على يد عبد الرحمن محمود، مأمور الجمرك.

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أثناء الفحص الدقيق، عثر الفريق الجمركي على عبوتين من الكريم بداخلهما 4 أكياس صغيرة تحتوي على كمية من مخدر الماريجوانا، وهو ما يعتبر محاولة واضحة للتهريب تخالف القوانين الجمركية وتحظر نقلها بدون تصاريح طبية رسمية.

محاولة تهريب أدوية الأورام من بغداد

في المحاولة الثانية، ركز المراقبون على الركاب القادمين من بغداد على متن رحلة الخطوط الجوية العراقية. اشتبه مصطفى بحر، مأمور الجمرك، في سلوك أحد الركاب الأجانب، مما استدعى تفتيشًا دقيقًا لمتعلقاته الشخصية.

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قام حسام حمدي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب المشتبه به، حيث تم العثور على 40 أمبولًا خاصًا بعلاج الأورام السرطانية. كانت هذه الأمبولات مخبأة بعناية بين طيات الملابس، مما يشير إلى محاولة تهرب منظمة لاستيراد هذه الأدوية المحظورة أو المقيدة دون الإعلان عنها أو دفع الرسوم المستحقة.

اكتشاف مستلزمات طبية من جوانزو

تواصلت عمليات التفتيش مع الركاب القادمين من جوانزو على رحلة تابعة لشركة مصر للطيران. في هذه الحالة، اشتبه حسام حمدي، مأمور اللجنة الجمركية، في أحد الركاب المصريين بناء على ملاحظات سلوكية أو شكوك مسبقة.

قام هيثم أحمد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وتم العثور على كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بطب وجراحة الأسنان. يعد نقل هذه الأدوات الطبية بدون إذن مسبق أو دفع رسوم جمركية مخالفة تتطلب محاسبة المخالفين وتحرير محضر ضبط جمركي موثق.

محاولة تهريب هواتف من رحلات صينية

أبرز المحاولات الخمس شملت محاولات متكررة لتهريب هواتف محمولة من الصين. في المحاولة الرابعة، التي تزامنت مع الركاب القادمين من الصين على إحدى رحلات الخطوط الجوية الصينية، اشتبه حسام محمد سليمان، رئيس القسم، في أحد الركاب الأجانب.

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قام سهير خلف، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب هذا الراكب، وعُثر على 38 هاتفًا محمولًا مخبأة بين الملابس. وفي نفس الرحلة، حاول راكب آخر الاختباء عبر إخفاء 34 هاتفًا محمولًا أخرى في متعلقاته الشخصية، وذلك أثناء قيام أحمد خيري، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب أحمد فتحي، رئيس القسم، الذي اشتبه في الراكب الأجانب.

الإجراءات القانونية واتخاذ القرار

بناءً على ضبط هذه الكميات المتنوعة من المخدرات والأدوية والأجهزة، قرر حسين هيكل، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3، وهاني وزيري، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، تحريك الإجراءات القانونية الكاملة ضد المخالفين.

تم تحرير 5 محاضر ضبط جمركي، تنفيذًا مباشرًا لتعليمات يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي. يأتي هذا القرار لتأكيد الحزم في تطبيق القانون ومنع تهريب أي مواد محظورة أو مقيدة من خلال المطارات المصرية، حفاظًا على الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن.