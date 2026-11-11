جماعة الإخوان في فرنسا: تقرير استخباراتي يرصد شبكة من 280 جمعية ومسجدا

كشف تقرير استخباراتي فرنسي من 76 صفحة عن شبكة نفوذ لجماعة الإخوان في فرنسا تشمل 139 مكانا للعبادة ومئات الجمعيات في قطاعات متعددة.

كشف تقرير استخباراتي فرنسي من 76 صفحة، نشرته صحيفة لوبارزيان الفرنسية، عن خريطة نفوذ واسعة ل جماعة الإخوان في فرنسا ، تمتد من المساجد إلى الجمعيات المدنية. ويرى التقرير أن الجماعة بنت هذا الحضور تحت غطاء العمل الديني والاجتماعي، دون أن تعلن توجهاتها التنظيمية بصورة مباشرة داخل المجتمع الفرنسي.

ويحدد التقرير المنظمة المحورية في هذا المسار بأنها مسلمو فرنسا، التي كانت تعرف سابقا باسم الاتحاد العام للمنظمات الإسلامية في فرنسا قبل إعادة تسميتها عام 2017. ووصف التقرير المنظمة بأنها الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنها أصبحت واجهة رئيسية لوجود الجماعة في البلاد.

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الهيكل التنظيمي وحجم الانتشار في فرنسا

يقدر تقرير الاستخبارات الفرنسية عدد أعضاء الفرع الفرنسي للإخوان بما يتراوح بين 400 و1000 عضو رسمي. في المقابل، تدير مسلمو فرنسا 139 مكانا للعبادة، منها 68 تابعة مباشرة للاتحاد، موزعة على 55 إقليما فرنسيا، وتمثل نحو 7% من إجمالي المساجد في البلاد.

وبحسب التقرير، انضم 45 مسجدا جديدا إلى المنظمة خلال الفترة من 2010 إلى 2020، وهو ما يعادل 10% من إجمالي أماكن العبادة التي افتتحت خلال ذلك العقد. كما تمتد شبكة المنظمة إلى 53 جمعية دينية، من بينها 31 جمعية نشطة يقودها مندوبون محليون تابعون لها، إلى جانب شبكة أوسع تضم 280 جمعية تعمل في قطاعات التعليم والشباب والمال والإحسان.

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موقف المنظمة والملاحظات الأمنية على أنشطتها

تقول مسلمو فرنسا إنها تتعاون مع 51 جمعية تدير مساجد أخرى، بينما تمتلك بصورة مباشرة 26 موقعا للعبادة. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن السلطات الفرنسية رصدت عدم تعاون ممثلي المنظمة في تقديم الوثائق المطلوبة، رغم الطابع الودي الذي اتسمت به اللقاءات معهم.

ويتناول التقرير رئيس المنظمة الحالي، وهو شيخ معروف في مدينة مرسيليا ومدير مسجدي مريم وابن خلدون، باعتباره أحد القيادات القديمة للمنظمة. كما أشار التقرير إلى أن عددا من القيادات شغلوا مناصب عامة، وارتبطوا بعناوين مشتركة مع الجمعية في مدينة كورنوف، وهو ما يعكس بحسب التقرير تداخل النشاط الدعوي مع الواجهة المدنية، مع الإشارة إلى أن هذه الشبهات لم تحسم قضائيا في المعطيات المتاحة.

مصادر التمويل وتأثيرها على الجمعيات الدينية

يشير التقرير إلى أن تمويل المنظمة تراجع بصورة حادة خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفضت ميزانيتها إلى النصف، لكنها لا تزال تستفيد من مصادر تمويل أجنبية. ويذكر التقرير أن دولتين تصنفان ضمن أبرز الجهات الداعمة التي ساهمت في تمويل مشروعات ومساجد في مدن ستراسبورج ومولوز ومرسيليا وشيلتيجهايم، إضافة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي يمثل مركزا محوريا لتأهيل كوادر المنظمة.

ويضيف التقرير أن مسلمو فرنسا اعتمدت على آلية الملكية العقارية لتوفير مصادر دخل مستدامة، وبناء مؤسسات تابعة لها تحت غطاء ثقافي وتعليمي. كما شكلت المهرجانات الكبرى، وفي مقدمتها مهرجان المسلمين في بورجيه، الذي جذب مئات الآلاف خلال العقد الماضي، واجهة لتوسيع شبكة الدعم والاستقطاب داخل الجالية المسلمة.

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وتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد المخاوف داخل الدوائر الفرنسية من تغلغل تيارات الإسلام السياسي، وتزايد المطالب بتعزيز العلمانية وتشديد الرقابة على التمويل الخارجي للجمعيات الدينية. وحذر خبراء مكافحة التطرف من أن جماعة الإخوان تعيد بناء نفوذها تحت مظلات جديدة، مستفيدة من حرية العمل الجمعياتي والديني في فرنسا، بينما تواجه السلطات تحديات قانونية ومجتمعية في فرض رقابة فعالة على هذه الأنشطة.