جمعة مشهور ينتقد التحكيم بشدة بعد مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي

أعرب جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن استيائه الشديد من أداء التحكيم في مباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية، واصفًا ركلة الجزاء التي تم احتسابها ضد فريقه بأنها غير صحيحة على الإطلاق، ومطالبًا بمحاسبة الحكام على أخطائهم المتكررة.

أعرب جمعة مشهور ، المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، عن خيبة أمله العميقة إزاء نتيجة المباراة الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية ، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم المستوى المأمول منه، وأن سوء الحظ لعب دورًا كبيرًا في عدم تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن أداء اللاعبين لم يكن في أفضل حالاته، بالإضافة إلى وجود قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أثرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها. وأوضح مشهور في تصريحات خاصة للإعلامي أمير هشام خلال برنامجه الشهير مودرن سبورتس على قناة Modern Mti، أن الحكم ارتكب خطأً فادحًا باحتساب ركلة جزاء غير مستحقة لصالح الفريق المنافس، مؤكدًا أن هذه الركلة الجزاء لم يكن من الممكن احتسابها حتى في مباريات الهواة.

وأضاف أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) طلبت من الحكم إلغاء القرار، إلا أنه أصر على احتسابه، مما أثار استياءً بالغًا في صفوف الفريق والجهاز الفني. وتساءل مشهور باستنكار عن سبب استهداف التحكيم المستمر لفريق طلائع الجيش، مؤكدًا أن هذه الأخطاء التحكيمية المتكررة تؤثر سلبًا على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز. وطالب بمحاسبة الحكام على أخطائهم الجسيمة، مشيرًا إلى أن تبرير الأخطاء بأن الحكم بشر أمر غير مقبول، خاصة وأن هذه الأخطاء تتكرر في كل مباراة.

وأكد مشهور أن النادي سيتقدم بشكوى رسمية ضد حكم المباراة، معربًا عن تشاؤمه بشأن جدوى هذه الشكاوى، حيث يرى أن لجنة الحكام لا تتعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة، ولا يوجد أي محاسبة للحكام على أخطائهم. وأشار إلى أن جميع الخبراء التحكيميين سيؤكدون عدم صحة ركلة الجزاء التي تم احتسابها، معتبرًا ما حدث أمرًا غير معقول على الإطلاق.

وعلى الرغم من خيبة الأمل من نتيجة المباراة والقرارات التحكيمية، أعرب جمعة مشهور عن رضاه التام عن نتائج الفريق بشكل عام في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تحقيق نتائج إيجابية بشكل مستمر أمر صعب في ظل قوة المنافسة في الدوري الممتاز. وأوضح أن حدوث بعض الأمور السلبية أمر طبيعي للغاية، وأن الفريق قادر على تجاوز هذه العقبات والعودة إلى طريق الانتصارات.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك 6 مباريات مهمة في الفترة المقبلة، وسيبذل اللاعبون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج طيبة في هذه المباريات. وأكد مشهور أن الفريق سيقاتل في كل مباراة من أجل حصد النقاط والتقدم في جدول الترتيب. كما تحدث عن موقف اللاعب خالد عوض، الظهير الأيمن للفريق، موضحًا أن الحديث عن مستقبله قد تم تأجيله حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن إدارة النادي ستتخذ القرار الذي يصب في مصلحة الفريق، وأنها تلقت عرضًا من نادي بيراميدز لضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب حاجة الفريق الماسة لخدمات اللاعب وعدم القدرة على إيجاد بديل مناسب له في ذلك الوقت. وأكد مشهور أن اللاعب يعتبر من الركائز الأساسية في الفريق، وأن النادي لن يتخلى عنه بسهولة.

وأضاف جمعة مشهور أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون القدرة على تحقيق الإنجازات، وأن الجهاز الفني يعمل بجد من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والبدنية. وأشار إلى أن الفريق يواجه بعض التحديات، مثل الإصابات والإيقافات، إلا أن اللاعبين قادرون على التغلب عليها والتعامل معها بشكل احترافي. وأكد مشهور أن الفريق يمتلك الروح القتالية العالية والإصرار على تحقيق الفوز في كل مباراة. وأوضح أن الفريق يهدف إلى تقديم أداء متميز وإسعاد جماهيره الوفية.

كما أعرب عن شكره للاعبين على جهودهم المبذولة في التدريبات والمباريات، مؤكدًا أنهم يستحقون كل الدعم والمساندة. وأشار إلى أن الفريق يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وداعمة، وأن هذا الدعم يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة. وأكد مشهور أن الفريق سيواصل العمل بجد من أجل تحقيق أهدافه وطموحاته في الدوري الممتاز. وأوضح أن الفريق يمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وأن الجميع يعمل من أجل تحقيق هذه الرؤية.

وأشار إلى أن الفريق يهدف إلى أن يصبح من الفرق الكبرى في الدوري الممتاز، وأن يحقق الإنجازات والبطولات. وأكد مشهور أن الفريق يمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وأن الجميع يعمل من أجل ذلك





