جمعة مشهور ينتقد التحكيم ويشيد بروح لاعبي طلائع الجيش

المدير الفني لطلائع الجيش يعبر عن خيبة أمله في نتيجة المباراة أمام كهرباء الإسماعيلية، وينتقد أداء التحكيم بشدة، ويؤكد على أهمية البقاء في الدوري الممتاز.

أعرب جمعة مشهور ، المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، عن خيبة أمله في نتيجة المباراة الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية ، مؤكدًا أن الأداء الجماعي لم يكن بالمستوى المطلوب.

وأشار إلى أن اللاعبين لم يقدموا ما هو متوقع منهم داخل أرض الملعب، بالإضافة إلى وجود سوء حظ واضح أثر بشكل سلبي على مجريات اللعب والنتيجة النهائية. وأوضح مشهور أنه كان يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الهامة، خاصة وأن الفريق يسعى جاهدًا لتجنب منطقة الهبوط في الدوري المصري الممتاز. وأكد أن الفريق يمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، لكنه يحتاج إلى المزيد من التركيز والروح القتالية في المباريات القادمة.

وفي سياق متصل، انتقد جمعة مشهور بشدة أداء التحكيم في المباراة، معربًا عن استيائه الشديد من ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه. ووصف القرار بأنه غير مبرر وغير عادل، مؤكدًا أن حكم الفيديو المساعد (VAR) أوصى بعدم احتساب الركلة، إلا أن الحكم الرئيسي أصر على قراره. وتساءل مشهور عن معايير تقييم الحكام ومحاسبتهم في ظل تكرار الأخطاء التحكيمية التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج المباريات.

وأشار إلى أن التبريرات التقليدية بأن “الحكم بشر” لم تعد مقنعة في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تهدف إلى تقليل الأخطاء. وأعلن مشهور عن نيته تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الحكام، معربًا عن تشاؤمه بشأن إحداث أي تغيير ملموس في منظومة التحكيم. وأكد أن الأخطاء التحكيمية أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة الدوري المصري الممتاز. وعلى صعيد آخر، تحدث جمعة مشهور عن تقييم أداء الفريق في الفترة الأخيرة، معربًا عن رضاه النسبي بالنتائج التي تحققت.

وأشار إلى أن بعض التعثرات أمر طبيعي في ظل قوة المنافسة في الدوري الممتاز. وأكد أن الفريق سيواصل العمل بجدية واجتهاد في المباريات المتبقية من أجل تحقيق أفضل مركز ممكن. كما تطرق إلى ملف اللاعب خالد عوض، الظهير الأيمن للفريق، موضحًا أن حسم مستقبله سيتم تأجيله إلى نهاية الموسم.

وأوضح أن الإدارة ستتخذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة النادي، لافتًا إلى وجود عرض سابق من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يكتمل بسبب حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب في ذلك التوقيت. وأضاف مشهور أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تحقيق الإنجازات، وأن الهدف الرئيسي للفريق في هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط. وأكد أن الفريق سيقاتل بكل قوته في كل مباراة من أجل تحقيق هذا الهدف





