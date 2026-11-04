جمعية كتاب البيئة تطلق مبادرة "كلمة على بردي" لدعم الحفاظ على نبات البردي

تطلق جمعية كتاب البيئة والتنمية مبادرة ومسابقة صحفية لدعم الحفاظ على نبات البردي ودعم صناعه بقرية القراموص، وتُعلن تفاصيلها في ندوة بنقابة الصحفيين.

تعلن جمعية كتاب البيئة والتنمية ، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، عن إطلاق مبادرة ومسابقة " كلمة على بردي"، وذلك خلال ندوة تُعقد يوم الاثنين 9 نوفمبر المقبل في مركز تدريب نقابة الصحفيين ، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

تشهد الندوة مشاركة الفنانة رندة فؤاد، رئيسة مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، إلى جانب المهندس صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، والدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والفنانة داليا البحيري، سفيرة مبادرة البردي.

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مبادرة "كلمة على بردي" تستهدف إشراك الصحافة المصرية

تهدف مبادرة "كلمة على بردي" بشكل أساسي إلى إشراك الصحافة المصرية في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نبات البردي وورقه. ويُعد البردي من أبرز الرموز المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة، إذ استخدمه المصريون القدماء في تدوين حضارتهم.

لا تقتصر أهداف المبادرة على الجانب التاريخي، بل تشمل التعريف بأهمية تطوير استخدامات نبات البردي في الوقت الحالي. ويرى القائمون على المبادرة أن الإعلام يمكنه أن يلعب دورًا في نقل هذه الرسالة إلى الرأي العام وتوسيع دائرة الاهتمام بالقضية.

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وتتضمن المبادرة كذلك دعم المزارعين وصانعي البردي بقرية القراموص بمحافظة الشرقية، مع العمل على تحويل القرية إلى قرية نموذجية. ويعكس هذا الهدف ربط حماية التراث بتحسين أوضاع العاملين في صناعة البردي داخل القرية.

رندة فؤاد تعلن تفاصيل المسابقة الصحفية خلال الندوة

من المقرر أن تعلن الفنانة رندة فؤاد تفاصيل المسابقة الصحفية خلال الندوة، وهي مسابقة تستهدف تشجيع الصحفيين على تناول قضايا الحفاظ على نبات البردي وإحياء تراثه. وتمثل المسابقة وسيلة عملية لتحفيز الكتابة الصحفية حول موضوع بيئي وتراثي في آن واحد.

وأكدت رندة فؤاد، وفق ما أورده الخبر، أهمية الشراكة مع الصحافة المصرية في رفع الوعي بقضية الحفاظ على نبات البردي، مشيرة إلى أن دعم جهود الحفاظ على هذا النبات يتطلب تعاونًا بين المؤسسات الثقافية والبيئية والإعلامية.

ويشارك في الندوة كل من صلاح حافظ وأشرف رضا وداليا البحيري، بصفتهم المذكورة في الخبر، بما يتيح للحضور الاستماع إلى وجهات نظر متعددة حول الحفاظ على البردي وتطوير استخداماته، ضمن إطار المبادرة وأهدافها المعلنة.

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موعد الندوة ودور الصحافة في حماية التراث

تُعقد ندوة إطلاق مبادرة "كلمة على بردي" يوم الاثنين 9 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بمركز تدريب نقابة الصحفيين. وتمثل الندوة المنصة الرسمية للإعلان عن تفاصيل المسابقة الصحفية والمشاركة فيها.

ولم يتضمن الخبر مواعيد إضافية لمراحل المسابقة أو لإجراءات التقديم، لذلك تبقى الندوة في الوقت الحالي المحطة المحددة زمنيًا التي يمكن للصحفيين والمهتمين متابعتها لمعرفة الخطوات التالية.

ويرتبط أثر المبادرة المتوقع بقدرة الصحافة على تحويل قضية نبات البردي إلى موضوع متابعة دائم، بما يساهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليه، ودعم المزارعين وصانعي البردي في قرية القراموص، وإبراز ارتباط هذا النبات بتاريخ مصر وتراثها.