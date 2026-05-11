جمعية الأورمان تطلق مبادرة كبرى لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً في بني سويف

تفاصيل خطة جمعية الأورمان لنحر 75 عجلاً وتوزيع 75 ألف كيلو من اللحوم في قرى بني سويف لتعزيز التكافل الاجتماعي خلال عيد الأضحى.

في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز قيم التكافل والترابط المجتمعي، أطلقت جمعية الأورمان ، بصفتها عضواً فاعلاً في التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطة إنسانية شاملة ومتكاملة بمحافظة بني سويف تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم المباشر للأسر الأولى بالرعاية، حيث تضع الدولة المصرية ملف الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين على رأس أولوياتها الاستراتيجية، خاصة في المواسم الدينية والوطنية التي تبرز فيها قيم التراحم والمودة بين مختلف شرائح المجتمع المصري. وتأتي هذه التحركات لتعكس الرؤية الوطنية في دمج مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة والكرامة.

وتتضمن التفاصيل التشغيلية لخطة الجمعية في محافظة بني سويف لهذا العام تنفيذ عمليات نحر وتوزيع 75 عجلاً بلدياً من أجود الأنواع، وذلك داخل المجازر المعتمدة والمجهزة وفقاً للمعايير الصحية لضمان سلامة اللحوم الموزعة. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الجمعية عن توزيع ما يقارب 75 ألف كيلو جرام من لحوم الأضاحي التي سيتم توفيرها وتوزيعها على نطاق واسع ليشمل كافة المراكز والقرى والنجوع النائية بالمحافظة.

وقد أشارت الجمعية إلى أن هذا التعاون الوثيق مع مديرية التضامن الاجتماعي يمثل نموذجاً يحتذى به في الشراكة المؤسسية، حيث يتم الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً، مما يضمن عدم تكرار المساعدات وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. ومن أبرز الركائز التي استندت إليها الجمعية في تنفيذ هذه الخطة هو مشروع صك الأضحية، وهو مشروع موسمي رائد يهدف إلى تيسير عملية التبرع وإيصال اللحوم إلى المناطق الأكثر فقراً وعزلة في محافظة بني سويف.

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق المقصد الشرعي والاجتماعي من شعيرة الأضحية، عبر تحويل المساهمات المالية إلى لحوم طازجة تدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الذبح فور انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر هذه العمليات بشكل مكثف حتى عصر آخر أيام التشريق، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من الجمعيات الأهلية الصغيرة والمتطوعة داخل القرى، لضمان وصول اللحوم إلى المنازل في أسرع وقت ممكن وبأفضل حالة.

إن هذه الجهود التي تبذلها جمعية الأورمان لا تقتصر فقط على سد الاحتياجات الغذائية المؤقتة، بل تمتد لتشمل تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية. إن توزيع اللحوم في القرى والنجوع البعيدة يساهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر البسيطة خلال فترة العيد، ويؤكد على أن التكافل الاجتماعي هو صمام الأمان للمجتمع المصري.

وتطمح الجمعية من خلال هذه المبادرات أن تستمر في تطوير أدواتها اللوجستية والتقنية لزيادة كفاءة الوصول إلى الفئات المهمشة، مؤكدة أن العمل الأهلي يظل شريكاً أساسياً للدولة في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في كافة ربوع الوطن، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن مصري





