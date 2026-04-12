جمهورية عمعم: إصدار جديد يثري المشهد القصصي المصري

صدور كتاب جمهورية عمعم للكاتب بيتر ماهر الصغيران ضمن سلسلة كتابات جديدة، يقدم مجموعة قصصية تجمع بين الخيال والواقع، وتطرح تساؤلات إنسانية عميقة بأسلوب رمزي وغرائبي. الكتاب يمثل إضافة هامة للحركة الأدبية المعاصرة.

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابًا قصصيًا جديدًا بعنوان جمهورية عمعم للكاتب بيتر ماهر الصغيران ، وذلك ضمن إصدارات سلسلة كتابات جديدة التي تهدف إلى تقديم أصوات أدب ية معاصرة وتجارب سردية مختلفة. يمثل هذا الإصدار إضافة قيمة للمشهد ال أدب ي المصري، حيث يسلط الضوء على موهبة شابة واعدة ويوفر للقراء فرصة استكشاف عوالم إبداعية جديدة. يتجلى التزام الهيئة بدعم الكتاب الشباب وتعزيز الإنتاج الثقافي من خلال هذه المبادرة، التي تفتح الباب أمام رؤى وأساليب كتابة مبتكرة.

\يضم الكتاب مجموعة من القصص القصيرة التي تمزج بين الخيال والواقع ببراعة، حيث تتناول قضايا إنسانية وفلسفية عميقة من خلال لغة رمزية وأجواء غرائبية. يعتمد الكاتب على بناء سردي يفتح الباب أمام تأويلات متعددة، مما يشجع القارئ على التفاعل مع النصوص والتفكير النقدي فيها. تستخدم القصص عناصر من الواقع المعيش، وتعكس هموم الإنسان المعاصر، وتطرح تساؤلات حول طبيعة الوجود والعلاقات الإنسانية. من بين القصص البارزة في المجموعة، قصة أحلام الجغرافيا التي تتناول فكرة غير مألوفة حول علاقة الإنسان بالمكان، حيث يتحول البطل في أحلامه إلى خريطة تعرض أمام الآخرين، في استعارة تعكس ضغوط الواقع وتشابكاته، وصولًا إلى انتقال هذه العدوى الجغرافية إلى أفراد أسرته، في تصوير دال على امتداد القلق الوجودي داخل البيئة الأسرية. كما تتضمن المجموعة قصة القطة والتابوت التي تمزج بين تفاصيل الحياة اليومية البسيطة والبعد الرمزي، إذ تنطلق من واقعة شراء غسالة جديدة لتكشف عن تحولات العلاقة الزوجية، واستدعاء الذكريات القديمة، في قالب ساخر يحمل دلالات إنسانية عميقة.\تتنوع موضوعات القصص داخل جمهورية عمعم لتشمل عناوين لافتة مثل دستور الأحد الماضي، وروح على سطح القمامة، وحورس يطير سرًا، وأحلام الكلب وربيع اليمامة. يعتمد الكاتب على توظيف الحيوان كرمز، واستدعاء عناصر من الواقع الشعبي والخيال معًا لخلق عوالم سردية فريدة ومميزة. يكشف فهرس الكتاب عن بنية سردية متداخلة، تتجاور فيها القصص مع نصوص أقرب إلى السيرة أو التأملات، مثل سيرة الثيران وسيرة القطط، مما يمنح العمل طابعًا تجريبيًا يخرج عن الأشكال التقليدية للقصة القصيرة. يمثل هذا التنوع في الأساليب إضافة قيمة للقارئ، ويشجع على استكشاف آفاق جديدة في عالم السرد. يهدف الكتاب إلى إثراء المشهد الثقافي المصري والعربي، وتقديم تجربة قراءة ممتعة ومحفزة على التفكير





