جمود دبلوماسي وتهديدات بالتصعيد: إيران ترفض المفاوضات مع واشنطن وتضع شروطاً صارمة

تستمر حالة الجمود في العلاقات الإيرانية الأمريكية مع تمسك طهران برفضها للمفاوضات في ظل تهديدات ترامب، بينما تسعى موسكو لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وسط تصاعد المطالب المتبادلة.

في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تبرز تعقيدات دبلوماسية كبيرة تحيط بمستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية، لا سيما مع استمرار حالة الجمود التي تكتنف المفاوضات المزمع عقدها في إسلام آباد. وقد أكدت مصادر مطلعة ووكالة تسنيم الإيرانية أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للمشاركة في أي مباحثات في الوقت الراهن، مشددة على أن قرارها لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري.

وتأتي هذه التطورات في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري غير مسبوق، ملوحاً باستخدام القوة وتفجير الكثير من القنابل في حال انتهت فترة وقف إطلاق النار دون الوصول إلى اتفاق نهائي يرضي التطلعات الأمريكية، وهو ما يضع المنطقة على حافة الهاوية. من جانبها، تجري موسكو تحركات دبلوماسية مكثفة لنزع فتيل الأزمة، حيث شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على الأهمية القصوى للحفاظ على التهدئة الراهنة بين طهران وواشنطن. وأعرب لافروف عن استعداد روسيا التام للعب دور الوسيط النزيه للمساعدة في صياغة اتفاقيات مقبولة للطرفين، مع التركيز على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي والحيلولة دون الانزلاق مجدداً إلى صراعات مسلحة قد تكون تداعياتها وخيمة على الجميع. وفي المقابل، قدم الجانب الإيراني شرحاً وافياً لموقفه، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي التي بادرت بانتهاك بنود وقف إطلاق النار، لا سيما بعد حادثة السيطرة على إحدى السفن الإيرانية في المياه الدولية، وهو ما تعتبره طهران استفزازاً مباشراً ينسف جهود السلام. إن جوهر الخلاف لا يقتصر على الحوادث البحرية فحسب، بل يمتد ليشمل مطالب أمريكية تصفها طهران بأنها مفرطة وتفتقر إلى الواقعية السياسية. وبحسب التقارير الصادرة، فقد أبلغت إيران الوسيط الباكستاني بأن الحصار البحري يشكل عقبة جوهرية لا يمكن تجاوزها قبل الحديث عن أي مفاوضات رسمية. وأكدت السلطات الإيرانية أن استمرار هذه السياسات الأمريكية لا يبشر بأفق واضح لأي تسوية، واصفة الحراك الدبلوماسي الحالي بالمسرحية التي تهدف إلى الضغط على إيران، معلنة بوضوح أنها لن تنخرط في أي حوار ما لم يتم إزالة العقبات الجوهرية وتوفير ظروف عادلة تؤدي إلى اتفاق يحفظ مصالح البلاد وسيادتها. وبناء عليه، تبقى الأعين شاخصة نحو إسلام آباد بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات الدبلوماسية في الأيام القادمة، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من مغبة فشل هذه المساعي في احتواء التصعيد





