جميع الوزراء ينتشرون في المحافظات رغم إجازة الحكومة لمتابعة الخدمات والتنمية

تقرير استثنائي للإعلامي أحمد موسى يكشف عن انتشار واسع لجميع وزراء الحكومة في مختلف المحافظات خلال يوم إجازة رسمية، لمتابعة جودة حياة المواطن وتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بشكل ميداني.

في تقرير ميداني مثير للاهتمام، كشف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع أعضاء الحكومة قد انتشروا اليوم في مختلف المحافظات، رغم أن اليوم يعتبر إجازة رسمية للحكومة، وذلك لمتابعة جودة حياة المواطن率和 تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع.

فقد توجه كامل الوزير، وزير النقل، إلى محافظتي أسوان والأقصر لمتابعة سير عمل المشروعات التنموية والخدمية في جنوب الصعيد، وقام بتفقد محور دراو وغيرها من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى ربط المناطق وتطوير البنية التحتية للنقل. وفي نفس السياق، توجه رئيس الوزراء إلى محافظة البحيرة، يرافقه وزيرة التنمية المحلية والمحافظ، حيث أجرى جولة موسعة تفقد خلالها العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في المنطقة، مما يعكس التركيز على تطوير المحافظات الساحلية والريفية.

كما انتقل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى الإسكندرية، حيث تفقد محطات الري ومحطات الرفع، وتباع معدل استهلاك المياه، وحالة الترع، بالإضافة إلى كل المشروعات الخاصة بالوزارة، مؤكداً على أهمية إدارة الموارد المائية بشكل مستدام. ومن ناحية أخرى، توجه وزير الكهرباء إلى محطة الطاقة الشمسية في أسوان لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية ومتابعة الملفات الخاصة بقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

أما في مجال الصحة، فقد كان وزير الصحة متواجداً مع بعض قيادات الوزارة في محافظة المنيا، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، مما يجعل تنفيذ المنظومة فيها تحدياً وم罐ة في نفس الوقت. هذه الحركة الواسعة للوزراء في يوم إجازة الحكومة تظهر التزاماً حقيقياً بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطن وتقييم المشروعات بشكل مباشر، بعيداً عن المكاتب الإدارية، مما يعكس نهجاً جديداً في العمل الحكومي القائم على الميدان والشفافية.

وقد تزامنت هذه الزيارات مع أخبار أخرى مهمة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن بشرى سارة لأهالي محافظة سوهاج بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، بينما صرح وزير التموين بأن الخروج والدخول لمنظومة الدعم الجديدة يتم بشكل ديناميكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وفي مجال الابتكارات العلمية، أعلن معهد البحوث الفلكية عن ابتكار جهاز جديد يمكنه تحويل الهواء إلى مياه شرب نقية سواء ساخنة أو باردة، وهو ما قد يحل مشكلات Feet في المناطق النائية.

وقد شهدت الأيام الماضية أيضاً حادثة مؤثرة في منشأة ناصر، حيث كشف الأمن عن ملابسات فيديو متداول لإلقاء طفل على الأرض، مما أثار غضباً شعبياً واهتماماً أمنياً بالواقعة





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