جميلة سامح عبد العزيز تُطلق فيلمًا وثائقيًا لتخليد ذكرى والدها

تستعد جميلة سامح عبد العزيز لإطلاق فيلم وثائقي شامل يوثق مسيرة والدها الفنية والإنسانية، تزامنًا مع الذكرى الأولى لوفاته، وتدعو كل من تعامل معه للمساهمة في العمل.

تستعد الفنانة جميلة سامح عبد العزيز ، ابنة المخرج الكبير الراحل سامح عبد العزيز ، لإطلاق مشروع فني ضخم ومؤثر، يتمثل في فيلم وثائقي شامل يهدف إلى توثيق كل جوانب حياة والدها الراحل، مسيرته الفنية الممتدة، إنجازاته السينمائية الرائدة، وكذلك الجوانب الإنسانية العميقة التي تميز بها.

يأتي هذا العمل الفني في توقيت هام، تزامنًا مع إحياء الذكرى الأولى لرحيل المخرج القدير، كنوع من الوفاء والتقدير لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع. هذا المشروع ليس مجرد سرد لسيرة ذاتية، بل هو محاولة لتقديم صورة حقيقية ومتكاملة لرجل ترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

جميلة، التي أثبتت موهبتها وقدرتها على التعبير عن مشاعرها من خلال فيلمها القصير المؤثر 'وجع الفراق'، والذي أهدته لروح والدها الراحل، وتشارك فيه الفنان القدير خالد الصاوي، تسعى من خلال هذا الفيلم الوثائقي إلى تجاوز حدود الحزن والفقد، والتركيز على إبراز الإرث الفني والإنساني الذي تركه والدها. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت جميلة دعوة مفتوحة عبر حسابها الرسمي على موقع 'إنستغرام'، موجهة إلى كل من تعامل مع المخرج سامح عبد العزيز في أي مرحلة من مراحل حياته، سواء خلال فترة دراسته الجامعية، أو في بداية مسيرته المهنية، أو خلال فترة ذروة نجاحه.

هذه الدعوة ليست مقتصرة على النجوم والمشاهير، بل تشمل جميع الأشخاص الذين كان لهم دور في حياة المخرج الراحل، مهما كان صغر هذا الدور. فهي تؤمن بأن كل شخص لديه قصة تستحق أن تُروى، وأن هذه القصص مجتمعة ستشكل صورة كاملة وواقعية عن حياة والدها. وتركز جميلة بشكل خاص على جمع شهادات حقيقية وقصص إنسانية مؤثرة من أشخاص لم يظهروا في وسائل الإعلام من قبل، بهدف إلقاء الضوء على جوانب جديدة ومختلفة في شخصية المخرج الراحل.

فهي تسعى إلى الكشف عن الجوانب الإنسانية التي ربما لم تُسلَّط عليها الأضواء سابقًا، من خلال مواقف وتجارب عاشها مع محيطه القريب في مواقع التصوير وخارجها، وكيف كان يتعامل مع زملائه وعائلته وأصدقائه. وتشمل الدعوة المفتوحة جميع فئات العاملين في الوسط السينمائي، من فنانين وممثلين، إلى فنيين وتقنيين، بالإضافة إلى عمال الديكور، وفنيي الإضاءة، والعاملين في الخدمات والمجاميع، وحتى سائقي السيارات وموظفي الكافتيريا. جميلة تؤكد أن لكل منهم قصة فريدة ومميزة تستحق أن تُروى ضمن هذا العمل الوثائقي.

فهي ترى أن الفيلم الوثائقي يجب أن يكون بمثابة سجل شامل يوثق مسيرة سامح عبد العزيز، ويبرز أثره الفني والإنساني في ذاكرة كل من عملوا معه وعرفوه عن قرب. ولم تقتصر الدعوة على الشهادات الشفهية، بل شملت أيضًا جمع الصور ومقاطع الفيديو النادرة التي تجمع المخرج الراحل بأصدقائه وزملائه وعائلته في أي مرحلة من حياته. جميلة طلبت من كل من يمتلك هذه المواد الإعلامية أن يشاركها عبر الرسائل الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاستخدامها ضمن أحداث الفيلم.

هذا المشروع يمثل جهدًا شخصيًا ومؤثرًا من جميلة سامح عبد العزيز لإحياء ذكرى والدها، وتقديم صورة حقيقية ومخلدة لرجل ترك بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما المصرية والعربية. الفيلم الوثائقي ليس مجرد عمل فني، بل هو رسالة حب وتقدير من ابنة لفنان عظيم، ومحاولة للحفاظ على إرثه للأجيال القادمة. وتهدف جميلة من خلال هذا العمل إلى إلهام الشباب الطموح في مجال السينما، وتشجيعهم على السعي نحو تحقيق أحلامهم، تمامًا كما فعل والدها طوال حياته





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines