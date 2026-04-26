جميلة ابنة سامح عبد العزيز تكشف عن فيلم وثائقي جديد لتوثيق حياة والدها الراحل

كشفت جميلة، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، عن مشروع فيلم وثائقي جديد لتوثيق حياة والدها، حيث أكدت أنها تسعى إلى تكريم إنجازاته وتوثيق الجوانب الإنسانية في حياته. يأتي هذا المشروع في إطار إحياء الذكرى الأولى لوفاته، وسيشمل شهادات من زملائه في العمل ومقاطع نادرة من أرشيف العائلة. ستساهم التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الفيلم، الذي من المتوقع عرضه في مهرجانات سينمائية محلية ودولية.

كشفت جميلة ، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز ، عن مشروع فني جديد سيجمع ذكريات حياة والدها الراحل، وذلك من خلال فيلم وثائقي يرصد مسيرته الحافلة في عالم السينما والفن.

يأتي ذلك في إطار إحياء الذكرى الأولى لوفاته، حيث أكدت جميلة أنها تهدف من خلال هذا العمل إلى تكريم إنجازات والدها وتوثيق الجوانب الإنسانية في حياته. وفي منشور لها على حسابها الرسمي عبر إنستجرام، قالت جميلة: 'أدعو كل من تعامل مع والدي، سواء في فترة دراسته أو أثناء عمله في المجال الفني، وكان له دور أو موقف أثر في حياته، إلى التواصل معي للمشاركة في هذا العمل'.

وأوضحت جميلة أنها تركز بشكل خاص على إبراز الدور الكبير الذي لعبه العديد من الأشخاص الذين عملوا مع والدها، مثل عمال الديكور، وفنيي الإضاءة، والمجاميع، الذين كان لهم دور مهم في مسيرته ولكنهم لم يحظوا بالشهرة. كما أكدت أنها تسعى لتسليط الضوء على أولئك الذين ساعدوه في مواقف إنسانية لا تُنسى.

واختتمت جميلة دعوتها للأشخاص الذين يمتلكون صورًا أو مقاطع فيديو نادرة لوالدها في مختلف مراحل حياته بالتواصل معها عبر رسائل فيسبوك أو إنستجرام، للمساهمة في إثراء هذا المشروع الوثائقي الذي سيخلد ذكرى والدها. وقال مصدر مقرب من العائلة إن الفيلم الوثائقي سيشمل مقاطع حصرية من أرشيف العائلة، بالإضافة إلى شهادات من زملاء سامح عبد العزيز في العمل، الذين سيشاركون في سرد قصته الفنية والإنسانية.

وأضاف المصدر أن المشروع سيغطي مراحل مختلفة من حياة المخرج، بدءًا من بداياته في عالم السينما حتى آخر أعماله، مع التركيز على تأثيره في صناعة السينما المصرية. كما سيضم الفيلم مقاطع من أفلامه الشهيرة، التي تركت أثرًا كبيرًا في تاريخ السينما العربية. ومن المتوقع أن يتم عرض الفيلم الوثائقي في مهرجانات سينمائية محلية ودولية، حيث سيقدم نظرة شاملة على حياة المخرج الراحل، مع التركيز على الجوانب التي لم تُعرف عنها سابقًا.

كما سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الفيلم، بما في ذلك تقنيات التصوير والرسوم المتحركة، لتقديم تجربة مشاهدة فريدة للمشاهدين. وأكدت جميلة أن هذا المشروع هو أكثر من مجرد فيلم وثائقي، فهو محاولة لإحياء ذكرى والدها وتعريف الجيل الجديد بإرثه الفني والإنساني. كما أعربت عن أملها في أن يكون الفيلم مصدر إلهام للمهتمين بالفن والسينما، وأن يشجعهم على استكشاف أعمال سامح عبد العزيز ومتابعة مسيرته الفنية.

وفي سياق متصل، أشارت جميلة إلى أن العائلة تحظى بدعم كبير من قبل العديد من الفنانين والمخرجين الذين عملوا مع والدها، والذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في المشروع. كما أعربت عن شكرها لجميع الذين قدموا الدعم المعنوي والمادي لهذا المشروع، مؤكدة أن هذا الدعم سيساهم في تحقيق الهدف المرجو من الفيلم الوثائقي.

وفي النهاية، أكدت جميلة أن هذا المشروع هو بداية لمزيد من المشاريع التي ستساهم في الحفاظ على إرث سامح عبد العزيز، وأنها ستعمل على تعزيز حضوره الفني في الأجيال القادمة. كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا الفيلم بداية لسلسلة من الأعمال التي ستساهم في إحياء ذكرى المخرج الراحل، وتعريف العالم بإرثه الفني الغني





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines