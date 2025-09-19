جنات تكشف عن كواليس ألبومها الجديد 'ألوم على مين': تفاصيل، تغييرات، وسبب تفضيل الألبومات

في مقابلة حصرية، تتحدث الفنانة المغربية جنات عن تفاصيل ألبومها الجديد 'ألوم على مين'، مشيرة إلى التحديات التي واجهتها، والتغييرات التي طرأت على اسم الألبوم، وسبب تفضيلها للألبومات الكاملة على الأغاني المنفردة، كما تتطرق إلى تأثير عملها على بناتها وسبب اختيارها لاسم الألبوم.

كشفت النجمة المغربية جنات عن كواليس تحضير ألبوم ها الجديد ' ألوم على مين '، والذي يمثل عودة قوية لها إلى جمهورها بعد فترة من التركيز على حياتها الأسرية. وقد أكدت جنات أن العمل على ال ألبوم استغرق منها وقتًا وجهدًا كبيرين، بهدف تقديمه في أفضل صورة ممكنة لإرضاء جمهورها العريض.

وفي لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج 'سبوت لايت' المذاع على قناة صدى البلد، صرحت جنات: 'أنا قضيت حوالي سنة ونصف في العمل على الأغاني الخاصة بالألبوم، لكن قرار إصداره اتخذته قبل أسبوعين فقط، وهو ما جعلني أعمل بجهد مضاعف، وساعدني في ذلك يوسف حسين، الذي كان بمثابة بطل العمل، حيث تحمل المسؤولية وطمأنني بأنه سيتمكن من إنجازه، إلا أن ذلك تسبب في الكثير من التوتر والضغط'.\وعن تفاصيل الألبوم، أوضحت جنات أنها غيرت اسم الألبوم ثلاث مرات قبل الاستقرار على الاسم الحالي، قائلة: 'كان الاسم الأول هو (أشيك واحدة)، ثم (نصي اللي يخصني)، وأخيرًا (ألوم على مين)'. وأضافت أنها تفضل تقديم الألبومات الكاملة على الأغاني المنفردة، قائلة: 'كنت في السابق أطلق أغاني سينجل، ولكن للأسف لم تحقق هذه الأغاني النجاح المطلوب بنفس القدر الذي تحققه الألبومات؛ لأن الجمهور اعتاد مني على تقديم ألبوم يضم 12 أغنية، متنوعة الأشكال والألوان، بحيث يجد كل مستمع ما يناسب ذوقه، وهذا بالنسبة لي هو الأفضل والأكثر ضمانًا للنجاح. بينما تمثل الأغاني المنفردة بالنسبة لي مغامرة، ولكن عندما أعمل على ألبوم، أشعر بالاطمئنان والثقة'. وتطرقت جنات إلى معنى اسم الألبوم، مشيرة إلى أنه يحمل جانبًا شخصيًا عميقًا من شخصيتها، قائلة: 'ألوم على مين، والله العظيم، عندما أقول هذه الكلمة، أشعر بأنه لا يوجد أحد غيري ألومه، فأنا لا ألوم أحدًا مهما كان تأثيره علي، سواء في رأيي أو في أي شيء آخر، لأني في النهاية أؤمن بأن الله منحنا عقولًا، ويجب على الإنسان دائمًا أن يفكر جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة. قد أتأثر بآراء الآخرين، ولكنهم ليسوا السبب الرئيسي في اختياراتي الخاطئة'.\كما تحدثت جنات عن تعليقات بناتها حول انشغالها عنهن في الفترة الأخيرة، قائلة: 'بناتي يعتقدن أنني لا أقضي وقتًا معهن، وهذا غير صحيح إطلاقًا، فقد أمضيت حوالي ثلاث سنوات من حياتي لا أفعل شيئًا سوى الجلوس معهن، وهذا أثر على عملي بشكل كبير، ولاحظه الجمهور، ولكن الأطفال بطبيعتهم يتذكرون الأشياء القريبة. بالتأكيد، انشغلت عنهن في الفترة الأخيرة بسبب العمل على الألبوم، واللقاءات الصحفية، والاجتماعات المتعددة، وتفاصيل الألبوم الفنية، والحمد لله أن ذلك تزامن مع فصل الصيف حيث كن في إجازة'. وخلال المقابلة، عبرت جنات عن امتنانها وشكرها لكل من دعمها في هذه المرحلة، مؤكدة على حبها وشوقها لجمهورها، وتطلعها إلى استقبال ألبومها الجديد بحفاوة. وأشارت إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بكل تفاصيل الألبوم، بدءًا من اختيار الكلمات والألحان، وصولًا إلى التصوير والإخراج، وذلك بهدف تقديم عمل فني متكامل ومميز يلقى استحسان الجمهور





جنات ألبوم ألوم على مين أغاني موسيقى مقابلة أشيك واحدة شيرين سليمان

