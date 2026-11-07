جناح عُمان في معرض الشارقة للكتاب 2026 يرسي ملامح إرث بحري وحضاري

سلطنة عُمان تضيء جناحها ضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، مستلهمة هويتها من التاريخ البحري، لتعرض نوادر المخطوطات والعلاقات الثقافية مع بريطانيا وفرنسا عبر الزمن.

تستعد سلطنة عُمان لتقديم رؤية متكاملة لإرثها الحضاري والثقافي كضيف شرف في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، حيث يجسد جناحها المعماري الفريد تجربة معرفية عميقة تستلهم ملامحها من التاريخ البحري العُماني العريق. ويبرز هذا الحضور الثقافي الضخم الامتداد الحضاري للسلطنة وإسهاماتها التاريخية الكبيرة في التواصل مع مختلف الحضارات العالمية، مستهدفاً تعريف الزوار بالهوية الأصيلة للمملكة عبر معروضات متنوعة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

التصميم المعماري والجانب البحري

يستمد التصميم المعماري للجناح هويّته البصرية من البيئة البحرية العُمانية الساحرة، حيث يتصدر الشراع المشهد البصري في دلالة رمزية عميقة تستحضر السفن العُمانية التي أبحرت عبر البحار والمحيطات لمسافات شاسعة. وقد أسهمت هذه السفن التاريخية في مدّ جسور التواصل التجاري والثقافي والحضاري مع شعوب العالم، مما جعل من عُمان محوراً أساسياً في تاريخ الملاحة العالمية. ويتيح الجناح للزائر الانتقال عبر مجموعة من المعارض والأركان التي توثق جوانب مهمة من التاريخ العُماني، وتبرز ثراء الإنتاج الفكري والأدبي والإرث العلمي والثقافي للسلطنة.

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نوادر المخطوطات والذكريات التاريخية

يضم جناح عُمان معرضاً خاصاً بنوادر المخطوطات العُمانية النادرة، من بينها مخطوط "المحاربة" المتعلق بفقه السياسة الشرعية، بالإضافة إلى مخطوط "معدن الأسرار" في علم البحار الذي تم إدراجه في سجل ذاكرة العالم لمنظمة اليونيسكو عام 2017م. كما يعرض الجناح مصحفاً ذا قراءات سبع بخط الشيخ عبدالله بن بشير الحضرمي، ومخطوط "مجموع في السير والجوابات" الذي يعود تاريخ نسخه إلى عام 531 للهجرة. وتشمل المجموعة الطبية مجموعة كتب للطبيب العُماني الراحل راشد بن عميرة، وكتاب "تنزيه الأبصار" الذي يوثق رحلة السلطان برغش بن سعيد من زنجبار إلى بريطانيا.

الفعاليات الثقافية والتكنولوجيا الرقمية

يقدّم الجناح معرض "التواصل الحضاري عبر الأزمنة"، ومعرض الشخصيات التاريخية العُمانية المؤثرة عالمياً، في حين يتيح ركن الواقع الافتراضي للزوار التعرف على مفردات من الثقافة العُمانية باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة. ويبرز المعرض جماليات الخط العربي من خلال ست لوحات لفنانين عُمانيين استلهموا أعمالهم من النقوش والزخارف الواردة في المخطوطات القديمة. كما يوجد ركن للإصدارات العُمانية يتيح التعرف على الإنتاج الفكري والأدبي ودور النشر والمؤلفين العُمانيين، بجانب معرض "وجوه وأزياء عُمانية" للتعريف بالتنوع في الأزياء التقليدية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية.

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المشاركة المؤسساتية والبرامج المصاحبة

تشارك في الجناح 25 جهة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلية، إلى جانب 17 دار نشر عُمانية، في حضور يعكس تكامل الجهود الوطنية لإبراز المنجز الثقافي العُماني. وتشارك وزارة الإعلام العمانية لتعريف الزوار بالمحتوى الرقمي والإصدارات الإعلامية، عبر تقديم منصة "عين" للكتب الإلكترونية والسمعية، فيما تواكب "القناة الثقافية" الفعاليات والأنشطة الثقافية المصاحبة لنقل الحراك الثقافي العُماني إلى الجمهور. وتتضمن المشاركة عرض مجموعة من المطبوعات والإصدارات الإعلامية والتعريفية التي توثق جوانب من تاريخ سلطنة عُمان ومنجزاتها.

البرنامج الثقافي والتنوع الفكري

يرافق مشاركة سلطنة عُمان برنامج ثقافي ضخم يتضمن 28 فعالية متنوعة بمشاركة نخبة من المثقفين والباحثين والأدباء. وتشمل هذه الفعاليات ندوات فكرية وتاريخية وجلسات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل للأطفال واليافعين، تتناول التراث العُماني والأدب والهوية الثقافية. كما يعرض ركن للإعلام الخارجي جهود الوزارة في التعريف بسلطنة عُمان ومقوماتها الحضارية والثقافية، وتعزيز حضورها الإعلامي على المستوى الدولي، مع تقديم وجبة الضيافة العُمانية الأصيلة في "المجلس العُماني".