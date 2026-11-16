جهاز إدارة المخلفات يدمج القطاع غير الرسمي في منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج

جهاز تنظيم إدارة المخلفات ينظم ورشة عمل لدمج العاملين غير الرسميين في شراكات معترف بها لتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

عقد ياسر عبد الله ، الرئيس التنفيذي ل جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ورشة عمل استراتيجية تناولت موضوعات حيوية تتعلق بتطوير المنظومة الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث ركزت النقاشات على آلية دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن شراكات رسمية ومعترف بها قانونيا.

تعزيز منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج

تهدف هذه المبادرة إلى تحويل الجهود المتفرقة للعاملين في القطاع غير الرسمي إلى كوادر منظمة تدخل ضمن إطار المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، وهو نهج يضمن استدامة إدارة المخلفات من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية في سلسلة القيمة.

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تفقد المحافظ منافذ مستقبل مصر بأشمون

رافق فعاليات الاهتمام بالتنمية المحلية زيارة ميدانية قام بها محافظ المنوفية لمنافذ مبادرة "مستقبل مصر" ومعارض السلع الاستهلاكية في مدينة أشمون، حيث شدد على ضرورة تثبيت أسعار المواد الغذائية والأساسية لضمان عدم تأثر المواطنين بالتقلبات السوقية.

مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة

تتابع راندة المنشاوي تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" التي تستهدف توفير وحدات سكنية مستدامة، مع التركيز بشكل خاص على معايير الإسكان الأخضر في مدينة العبور الجديدة كجزء من الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية والبيئية.

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آليات تنظيمية لضمان المنفعة المتبادلة

أكد المشاركون في الورشة أهمية تبني نموذج تشاركي يحقق توزيعا عادلا للمسؤوليات والمنافع، مع تحسين كفاءة التشغيل وتوفير المواد القابلة للتدوير مما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

التحول نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة

يشكل دمج القطاع غير الرسمي ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، من خلال تفعيل بيئة داعمة تسمح بدمج هذه الكوادر في المنظومة الرسمية، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة المخلفات وتقليل الهدر البيئي بشكل فعّال.