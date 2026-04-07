جهاز حماية المستهلك يتحرك سريعاً بعد ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالقاهرة

أعلن جهاز حماية المستهلك عن تحركه الفوري بعد رصد منتجات غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال التجارية بالقاهرة. تم اتخاذ إجراءات فورية بعد انتشار مقطع فيديو يوثق المخالفة، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم.

صرح إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك ، بأن الجهاز تعامل على الفور مع واقعة تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال التجارية بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوضح المخالفة. وأكد الجزار أن هذه الواقعة تمثل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الجهاز تلقى توجيهات فورية من الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، بالتحرك السريع وتنفيذ حملة رقابية واسعة على المنشأة محل الشكوى.

وأوضح الجزار في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج 'ستوديو إكسترا' عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، والتي كانت معروضة للبيع للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط منتجات أخرى مجهولة المصدر، تفتقر إلى أي بيانات أو فواتير تدل على مصدرها أو تاريخ إنتاجها. كما رصدت الحملة مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة، مما يمثل انتهاكاً لحقوق المستهلكين. وأشار الجزار إلى أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة كاملة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويؤكد هذا التحرك السريع والفعال التزام جهاز حماية المستهلك بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، والتصدي بحزم لأي محاولات لغش أو خداع المستهلكين. كما يعكس هذا الإجراء أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات، وتفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق.\من جانبه، أشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يعمل على محورين أساسيين لضمان حماية المستهلكين. المحور الأول يتمثل في الرقابة الاستباقية، والتي تُنفذ بشكل دوري ومكثف في جميع الأسواق على مستوى الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة، وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة للبيع. أما المحور الثاني، فيعتمد على شكاوى وبلاغات المواطنين، حيث يعتبر المواطن شريكاً أساسياً في المنظومة الرقابية. ويؤكد الجهاز على أهمية تلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها بجدية وسرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم. وأضاف الجزار أن الجهاز يتابع عن كثب ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويهتم برصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تضر بالمستهلكين. ويعمل الجهاز على تحليل هذه المعلومات، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها، سواء من خلال توجيه إنذارات للتجار المخالفين، أو تحويلهم إلى جهات التحقيق إذا اقتضت الحاجة.\في سياق متصل، أوضح إسلام الجزار أن جهاز حماية المستهلك يوفر العديد من الوسائل لتلقي شكاوى المواطنين، وذلك لتسهيل عملية الإبلاغ عن أي مخالفات. من بين هذه الوسائل، التطبيق الإلكتروني 'حماية المستهلك' المتاح على الهواتف الذكية، والذي يتيح للمواطنين تقديم شكواهم بسهولة ويسر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 19588، والذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والاستفسارات. وأكد الجزار أن الجهاز يتعامل فوراً مع أي بلاغ يتعلق بمخالفات أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق. وشدد على أن الجهاز يولى أهمية قصوى لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، والتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم. ويهدف الجهاز من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهاز، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، للمساهمة في بناء سوق صحي وآمن للمستهلكين





