جهاز شئون البيئة بمحافظة المنيا يتنظيم عدد من الفعاليات البيئية احتفالًا باليوم العالمي للبيئة 2026

حسناً لجهاز شئون البيئة بمحافظة المنيا على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة البيئية المتنوعة احتفالًا باليوم العالمي للبيئة 2026، حيث أظهرت الجهود التي تبذلها فرق التوعية بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة إلتزامًا واضحًا بالدعوة الحقيقية لترجمة الوعي البيئي إلى ممارسات وسلوكيات يومية مسئولة.

حسناً لجهاز شئون ال بيئة بمحافظة المنيا على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة البيئية المتنوعة احتفالًا باليوم العالمي لل بيئة 2026، حيث أظهرت الجهود التي تبذلها فرق التوعية بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون ال بيئة إلتزامًا واضحًا بالدعوة الحقيقية لترجمة الوعي البيئي إلى ممارسات وسلوكيات يومية مسئولة.

وتضمنت الفعاليات التنظيمية ندوات توعية بقرية الداودية شرق النيل التابعة لمركز المنيا، وقاعة كنيسة الملاك ميخائيل بقرية القطوشة التابعة لمركز سمالوط، وكذلك بدير أباهور البهجورى بقرية سوادة شرق النيل التابعة لمركز المنيا، تناولت الندوات الحديث عن التغير المناخي وضرورة الاستجابة العاجلة للإشارات التحذيرية التي ترسلها الأرض. كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ندوات توعية بمركز شباب بني عامر - العدوة، مستشفي الراعي الصالح بمركز سمالوط، ومجلس قروي طنبدي التابع لمركز مغاغة، مستشفى الرمد بمركز بني مزار، المركز الطبي بمركز بني مزار، ومعهد الأورام بالمنيا بمدينة المنيا، حيث تناولت الندوات الحديث عن شعار يوم البيئة العالم





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جهاز شئون البيئة بيئة يوم البيئة العالمي التغير المناخي

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