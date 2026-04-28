جهاز حماية المستهلك يطلق حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك

ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، غرفة العمليات المركزية لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعار عادلة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

الاجتماع، الذي حضره رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومأموري الضبط القضائي، استعرض مستجدات حالة الأسواق وجهود التعامل مع شكاوى المواطنين. أكد السجيني على أهمية الدور الرقابي للجهاز في حماية حقوق المستهلكين، خاصةً في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية. وخلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، نفذ الجهاز 1,358 حملة رقابية على 14,743 منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط 3,475 قضية، بما في ذلك 315 قضية تلاعب في الأسعار.

وتم ضبط 128 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة، بالإضافة إلى 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية و14,919 عبوة من التبغ مجهولة المصدر. كما تلقى الجهاز 32,913 شكوى، بما في ذلك 184 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. شدد السجيني على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، وتعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية.

وأكد أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بحقوق المواطنين. وأشار إلى أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين. كما وجه بتكثيف الحملات على منافذ البيع والأسواق والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية. وأكد على ضرورة التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وتكثيف الحملات الرقابية في المناطق النائية.

وأخيرًا، شدد على الالتزام بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الميدانية وتوثيق المخالفات والإجراءات المتخذة، والإسراع في فحص الشكاوى وتعزيز آليات الاستجابة لها





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حماية المستهلك الأسواق الأسعار الرقابة الحملات الرقابية

United States Latest News, United States Headlines