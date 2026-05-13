جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعلن عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، ويطالب بتعديل قرار توحيد أسعار العدادات الكودية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، والتي تضمنت إضافة بند جديد خاص بأسعار الكهرباء للعدادات الكودية، مع الإبقاء على معظم أسعار الشرائح المنزلية وفق النظام الحالي. كما تقرر رفع تعريفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق وزيادة أسعار الكهرباء الخاصة بالري والمياه بنسبة كبيرة. وتعد المراجعة التي بدأتها وزارة الكهرباء لمراجعة وفحص ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، أحد أبرز الخطوات التي تهدف إلى تحسين جودة البيانات في منظومة العدادات الكودية.

كما تقرر رفع تعريفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا، وزيادة أسعار الكهرباء الخاصة بالري والمياه بنسبة كبيرة. وتضمنت الأسعار الجديدة أيضًا زيادة تعريفة شركات المياه. وتعد المراجعة التي بدأتها وزارة الكهرباء لمراجعة وفحص ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، بهدف تحديث البيانات والتأكد من مطابقتها للوضع القانوني للعقارات، أحد أبرز الخطوات التي تهدف إلى تحسين جودة البيانات في منظومة العدادات الكودية.

وقد بدأت لجان فنية وإدارية أعمال الفحص، من خلال مطابقة الأوراق المقدمة لشركات توزيع الكهرباء مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات





