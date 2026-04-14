جهود وزارة الزراعة لتطوير خدمات الري ودعم المزارعين

تواصل وزارة الزراعة المصرية جهودها لتوفير خدمات زراعية مدعومة للمزارعين، وتشمل تطهير المساقي، وتطبيق نظم الري الحديثة، وتقديم الدعم الفني، وذلك في إطار خططها لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ، جهودها المكثفة لتقديم خدماتها للمزارعين بأسعار مدعومة وتنافسية. ويأتي على رأس هذه الخدمات أعمال تطهير المساقي باستخدام حفارات الهيئة عالية القدرة، بهدف إزالة الحشائش والعوائق التي تعيق تدفق المياه، وضمان وصول مياه الري إلى كافة أراضي المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية. هذا الجهد المتواصل يتماشى مع توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يؤكد على أهمية دعم المزارعين ، باعتبارهم عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني وعاملًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي . وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي ورفاهية المزارعين . علاوة على ذلك، يتم العمل على استكمال مشروع رقمنة المساقي في المحافظات غير المدرجة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار وتسهيل التعامل مع مشكلات الري والقضاء على المعوقات بشكل فعال.

في سياق المبادرة القومية لتأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، تم اختيار محافظة بني سويف كنموذج تطبيقي رائد. قامت الهيئة، من خلال التعاون مع إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتبطين عدد من المساقي الخصوصية في خمسة مراكز بالمحافظة. يهدف هذا المشروع إلى تهيئة الأراضي لتطبيق نظم الري الحديثة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الهيئة خدمة التسوية بالليزر باستخدام جرارات عالية الكفاءة، مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 15%، خاصة في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه مثل الأرز والذرة. هذه الخدمة تهدف إلى تحسين توزيع المياه وضمان وصولها إلى جميع أجزاء الحقل بشكل متساوٍ، مما يعزز نمو المحاصيل ويزيد من إنتاجيتها. كما تلتزم الهيئة بتقديم الدعم الفني للمزارعين وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في الري والتسوية بالليزر.

من منطلق المتابعة الميدانية الدورية، أجرى الدكتور حسن معوض، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتخطيط والتقييم بالهيئة، يرافقه المهندس محمود الجمال، مدير عام منطقة بني سويف لتحسين الأراضي، وعدد من مديري المناطق الفرعية، جولة ميدانية في محافظة بني سويف. شملت الجولة تفقد أعمال تطهير المساقي، والاستماع إلى شكاوى المزارعين، والتأكيد على سرعة الاستجابة لها. وقد تم التأكيد على توفير المعدات والخدمات اللازمة فور طلبها من خلال الجمعيات الزراعية، وذلك بهدف تسهيل عمل المزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم. كما تفقد الفريق أعمال التسوية بالليزر في محطة بحوث سدس، قسم بحوث الذرة الشامية، حيث يتم تجهيز مساحة 8 أفدنة بالمحطة استعدادا للموسم الصيفي. تعكس هذه الجولات الميدانية التزام الهيئة بالتواصل المباشر مع المزارعين، والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت ممكن. وتهدف إلى التأكد من تنفيذ المشاريع وفقًا للمعايير المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة من تحسين الأراضي وتطوير القطاع الزراعي.





