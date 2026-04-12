جهود مكثفة لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة

تستمر الدولة في تنفيذ خطط شاملة لتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل، وتقليل الاعتماد على الوقود، ونشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة.

تواصل الدولة جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة. تأتي هذه الجهود في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، والتي تتطلب تبني حلول مبتكرة وسياسات فعالة لضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحد من الآثار السلبية على البيئة وال اقتصاد .

تشمل هذه الاستراتيجية المتكاملة رفع كفاءة التشغيل في محطات توليد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بنشر ثقافة الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة بين جميع فئات المجتمع، من خلال حملات توعية مكثفة وبرامج تثقيفية متنوعة. وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، حيث تم تحقيق نتائج ملموسة في فترة وجيزة، مما يعكس نجاح السياسات المطبقة والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية والمواطنين.\تتضمن الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تحقيق أكبر قدر من التوفير في استهلاك الطاقة. من بين هذه الإجراءات، تنظيم الإضاءة في المحال التجارية والمنشآت العامة، وتقليل الإضاءة غير الضرورية في الشوارع والأماكن العامة، وتعزيز استخدام المصابيح الموفرة للطاقة. كما يتم تطبيق برامج لتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل والمباني، وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تطوير شبكات توزيع الكهرباء وتحسين كفاءتها، وتقليل الفاقد من الطاقة أثناء عملية النقل والتوزيع. أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية دور المواطن وتعاونه في تحقيق أهداف منظومة الترشيد، مشددًا على أن وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات المعتمدة يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح هذه الجهود. وقد أظهرت نتائج الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات الترشيد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك، حيث تم توفير كميات كبيرة من الكهرباء والوقود، مما يؤكد فعالية هذه الإجراءات وأثرها الإيجابي على الاقتصاد والبيئة.\في سياق متصل، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على خطة متوازية لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتقليل التكاليف التشغيلية. تشمل هذه الخطة تحديث محطات توليد الكهرباء القائمة، وتطبيق أحدث التقنيات لزيادة كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود. وقد ساهمت هذه الجهود في خفض متوسط استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات/ساعة، مما أدى إلى تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق وفر إضافي في الوقود، على الرغم من زيادة الطلب على الكهرباء. كما تعمل الوزارة على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع نطاق استخدامها في توليد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع لتحسين كفاءتها وتقليل الفاقد من الطاقة. يعقد وزير الكهرباء اجتماعات دورية مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، لتأكيد أهمية دور هذه الشركات كحلقة وصل بين الإنتاج والمستهلك، والتركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير مراكز الخدمة وتحديث آليات العمل. تهدف هذه الجهود المتكاملة إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وضمان توفير الكهرباء للمواطنين بأسعار معقولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة





