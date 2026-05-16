جهود الدولة المصرية في إحياء التراث المعماري: تطوير قصر التحرير التاريخي بميدان التحرير

جولة تفقدية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة أعمال ترميم قصر التحرير العريق بهدف استعادة رونقه المعماري وتحويله إلى صرح يوثق تاريخ الدبلوماسية المصرية.

في إطار رؤية الدولة المصرية الشاملة للحفاظ على الهوية البصرية والمعمارية للعاصمة، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية موسعة لمتابعة مشروعات إعادة إحياء المعالم التاريخية في محافظة القاهرة .

وقد ركزت هذه الجولة بشكل أساسي على مشروع رفع كفاءة وتطوير الواجهات الخارجية والموقع العام لقصر التحرير، وهو المبنى الذي عُرف تاريخيًا بمقر وزارة الخارجية القديم. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى صيانة المباني ذات القيمة التراثية وإعادة توظيفها بما يخدم الأجيال القادمة ويبرز الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار والسياح.

وقد رافق رئيس الوزراء في هذه الجولة نخبة من الوزراء والمسؤولين، منهم وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير السياحة والآثار، ووزير التموين، بالإضافة إلى محافظ القاهرة ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون الأفريقية، مما يعكس تكاتف مختلف الجهات الحكومية لإنجاز هذا العمل القومي الذي يهدف إلى استعادة الرونق الجمالي لقلب العاصمة. ويعد قصر التحرير تحفة معمارية نادرة تقع في قلب القاهرة النابض، حيث يتميز بتصميمه الفريد الذي يمتد على ثلاثة طوابق وأربع واجهات رئيسية تعكس رقي العمارة في بدايات القرن العشرين.

وقد كشف التفصيل التاريخي للقصر أنه شُيد في عام 1907 بتصميم من المعماري الإيطالي الشهير أنطونيو لاشياك، الذي نجح في دمج الطراز الأوروبي الكلاسيكي مع لمسات شرقية دقيقة، مما خلق توازنًا بصريًا يجعل المبنى رمزًا للتلاقح الثقافي والمعماري. بدأت قصة القصر كمقر لإقامة الأميرة نعمة الله توفيق، ابنة الخديوي توفيق، والتي اتسمت حياتها بالبساطة والزهد، قبل أن يتم إهداء القصر لوزارة الخارجية المصرية في عام 1930.

ومنذ ذلك الحين، تحول القصر إلى مركز للقرار الدبلوماسي المصري، حيث شهد استقبال كبار الشخصيات والوفود الدولية، وارتبطت جدرانه بأحداث مفصلية في تاريخ السياسة الخارجية المصرية الحديثة، مما جعله جزءًا أصيلًا من ذاكرة الدولة المصرية. أما فيما يخص الجوانب الفنية لعمليات التطوير، فقد أوضح المسؤولون أن العمل يسير وفق جدول زمني دقيق ومقسم إلى مرحلتين أساسيتين لضمان أعلى معايير الجودة في الترميم.

ركزت المرحلة الأولى على تطوير الواجهات المطلة على مبنى جامعة الدول العربية وفندق سميراميس إنتركونتيننتال، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 95 بالمائة، حيث تم العمل على إبراز التفاصيل الزخرفية الأصلية التي كانت قد طمستها عوامل الزمن. وتنتقل الأعمال الآن إلى المرحلة الثانية التي تستهدف الواجهة الرئيسية المطلة على ميدان التحرير، مع استخدام خامات ومواد بناء تتوافق تمامًا مع الطابع الأثري للمبنى لضمان عدم حدوث أي تشويه بصري.

ولا تقتصر أعمال الترميم على الواجهات فحسب، بل تمتد لتشمل تنفيذ منظومة إضاءة ليلية حديثة تبرز جماليات القصر، وإعادة تأهيل النافورات والحدائق المحيطة، وترميم أعمال الموزاييك والزخارف الجبسية والرخامية بدقة متناهية. وفي سياق متصل، أكد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري استمرار تقديم الدعم الفني والإشراف المباشر على كافة مراحل المشروع. وتتضمن هذه الجهود إعادة كافة الحليات الجبسية والتشكيلات الهندسية إلى شكلها الأصلي الذي كانت عليه وقت التشييد، بالإضافة إلى صيانة أعمال النجارة والبياض وتشطيب الواجهات بأفضل المواد المتخصصة في ترميم الآثار.

ويهدف هذا المشروع في نهايته إلى تحويل القصر إلى متحف متخصص يوثق تاريخ الدبلوماسية المصرية، بحيث يضم مقتنيات تاريخية نادرة وزخارف ملكية أصلية وقاعات استقبال تحكي قصص النجاحات الدبلوماسية المصرية عبر العقود. إن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تجميل المنطقة المحيطة بميدان التحرير، بل يسعى إلى تحويل القاهرة إلى متحف مفتوح يربط الماضي بالحاضر، ويعيد إحياء الهوية المعمارية لوسط العاصمة بما يتناسب مع مكانتها العالمية وتاريخها العريق





