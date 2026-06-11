جهود محافظة بني سويف في تعزيز منظومة توريد القمح المحلي لضمان الأمن الغذائي الاستراتيجي

تفاصيل عمليات توريد محصول القمح في محافظة بني سويف لعام 2026، والكميات التي تم استلامها، والأسعار التشجيعية المقدمة للمزارعين لدعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

يشهد القطاع الزراعي في جمهورية مصر العربية حراكاً واسعاً في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، حيث تبرز محافظة بني سويف كإحدى الركائز الأساسية في منظومة توريد محصول القمح المحلي لموسم عام 2026.

وتعمل المواقع المخصصة لاستلام وتخزين القمح، والتي تشمل الصوامع الحديثة والشون الحكومية المجهزة، بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من المزارعين، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للموردين لضمان انسيابية العملية وتفادي أي عقبات قد تواجه المزارع البسيط في سبيل تسليم محصوله للدولة لضمان استدامة الموارد الغذائية. وفيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات الميدانية، كشفت التقارير الرسمية أن إجمالي كميات القمح التي تم استلامها منذ انطلاق موسم التوريد وحتى اللحظات الأخيرة بلغت نحو 338 ألفاً و214 طناً، حيث تم إخضاع هذه الكميات لعمليات فرز دقيقة لضمان جودة المحصول ومطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة قبل تخزينها في المواقع المعتمدة على مستوى المحافظة.

وقد أكد وكيل وزارة الزراعة ببني سويف أن أعمال الاستلام تسير بوتيرة منتظمة للغاية، مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن الشفافية والسرعة في إنهاء الإجراءات الورقية والمالية، مما يقلل من فترات الانتظار أمام المزارعين ويزيد من كفاءة المنظومة الإجمالية للتوريد. من جانبه، وجه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الدعم الفني واللوجستي لجميع المواقع التي تستقبل المحصول، مؤكداً أن نجاح هذا الموسم يمثل أولوية قصوى للمحافظة وللدولة المصرية بشكل عام.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لعمليات صرف المستحقات المالية للمزارعين فور تسليم المحصول، وذلك لضمان حصول الفلاح على عائده المادي دون أي تأخير، مما يعزز من ثقة المزارع في منظومة التوريد الحكومية. ويأتي هذا التوجه مدعوماً بالسعر التشجيعي الذي أقرته الدولة، والذي بلغ 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراماً، وهو سعر يهدف إلى تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة وتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة تتجاوز الكميات المسجلة في المواسم السابقة.

أما من الناحية الفنية والزراعية، فقد أوضحت بيانات مديرية الزراعة أن المساحة الإجمالية المنزرعة بمحصول القمح في بني سويف لهذا الموسم قد وصلت إلى 116 ألفاً و381 فداناً. وقد تم اتباع طرق زراعية متنوعة ومبتكرة لزيادة الإنتاجية، شملت الزراعة بنظام المصاطب، والزراعة العفير بدار، بالإضافة إلى الطرق التقليدية مثل الخطوط ونظام التسطير، وذلك بما يتناسب مع طبيعة التربة في كل منطقة.

كما تم التركيز على زراعة أصناف عالية الجودة من قمح الخبز مثل سدس 14، وجيزة 171، وسخا 95، ومصر 3، ومصر 4، والتي تتميز بقدرتها على تحمل الظروف الجوية وزيادة كمية الإنتاج للفدان الواحد. وفيما يخص صناعة المكرونة، فقد تم التوسع في زراعة أصناف الديورم المتخصصة، وعلى رأسها صنف بني سويف 5 وبني سويف 7، مما يساهم في سد الفجوة الاستيرادية لهذا النوع من القمح.

وبالتوازي مع هذه الجهود في بني سويف، تشهد محافظة المنيا المجاورة نشاطاً مماثلاً، حيث أعلن محافظ المنيا عن انتظام أعمال التوريد واستلام نحو 512 ألف طن من القمح، مما يعكس تكاتف محافظات صعيد مصر في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة. إن هذه الجهود الجماعية تهدف في النهاية إلى تأمين احتياجات الخبز والمكرونة للمواطنين، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة من خلال تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.

وتستمر الدولة في تطوير الصوامع الحديثة لتقليل الفواقد التي كانت تحدث في الشون المكشوفة، مما يضمن الحفاظ على جودة الحبوب لفترات طويلة وبأفضل الوسائل العلمية المتطورة لضمان الأمن الغذائي القومي





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القمح بني سويف الأمن الغذائي وزارة الزراعة التوريد المحلي

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