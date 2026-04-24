جهود دبلوماسية لإقرار هدنة في السودان.. وتوصيات برلمانية بشأن تكليف الخريجين.. وتحذيرات من تعقيدات المشهد الإقليمي

تتواصل المساعي الدبلوماسية للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان، بينما تصدر لجنة الصحة في مجلس النواب توصيات لإعادة هيكلة تكليف خريجي طب الأسنان والصيدلة. كما يحذر دبلوماسي عراقي سابق من تعقيدات المشهد السياسي الإقليمي في ظل التغيرات العالمية.

تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تستمر لمدة 90 يومًا، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة. تأتي هذه المساعي في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الشعب السودان ي، وتصاعد وتيرة العنف والاشتباكات بين الأطراف المتنازعة.

وتولي مصر القضية السودانية اهتمامًا بالغًا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نيقوسيا، أن خفض التصعيد يمثل أولوية قصوى، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتشمل الجهود الإقليمية والدولية حث الأطراف السودانية على الالتزام بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وإطلاق عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم والمستدام.

وفي سياق منفصل، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري توصيات حاسمة بشأن إعادة هيكلة تكليف خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة للعامين الدراسيين 2023 و 2024. تهدف هذه التوصيات إلى معالجة الاختلالات في توزيع الخريجين، وضمان حصول جميع المناطق على الخدمات الصحية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين منظومة الرعاية الصحية، وتوفير فرص عمل عادلة للخريجين الجدد. وتتضمن التوصيات مراجعة معايير التكليف، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وتوزيع الخريجين بناءً على هذه الاحتياجات.

كما تشدد التوصيات على ضرورة توفير التدريب والتأهيل اللازمين للخريجين قبل تكليفهم، لضمان قدرتهم على تقديم خدمات صحية عالية الجودة. من جهة أخرى، تناول السفير نبيل نجم، السفير العراقي الأسبق لدى القاهرة، في حوار مع الكاتب الصحفي سمير عمر ببرنامج 'الجلسة سرية' على قناة 'القاهرة الإخبارية'، التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل التغيرات السياسية العالمية. وأشار إلى أن التنبؤ بمستقبل الأوضاع أصبح أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة مع ظهور قيادات عالمية جديدة ذات أساليب غير تقليدية في اتخاذ القرارات.

وأوضح أن القرارات السياسية في الماضي كانت تستند إلى أسس علمية ومنطقية، بينما أصبح المشهد الحالي أكثر تعقيدًا وتشابكًا. وأكد على أن تركيز القدرات العالمية في يد دولة واحدة وقيادة واحدة يفرض على القادة العرب ضرورة إعادة النظر في علاقاتهم البينية، وتعزيز التعاون للحفاظ على الأمن القومي العربي وصون المصالح المشتركة.

كما شدد على أهمية الابتكار في بناء صيغ جديدة تعزز الثقة بين الدول العربية وبين المواطن العربي، مع العمل على وضع برامج اقتصادية سليمة ومراجعة شاملة للسياسات السابقة لتفادي الأخطاء. وأضاف أن الوطن العربي يمثل وحدة سياسية واقتصادية لا تتجزأ، وأن التكامل بين الدول العربية ضرورة حتمية لتحقيق الاكتفاء والاستقرار. وفي ختام حديثه، أكد النائب مصطفى بكري أن الشعب المصري لم يتخلَ قط عن دولته، وأن المواطن يطمئن عندما يتم مصارحته بالحقيقة





