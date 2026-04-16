جهود وقف إطلاق النار في لبنان: اتصال بين عون وروبيو وتكهنات حول محادثات مع نتنياهو

الرئيس اللبناني جوزاف عون يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث جهود وقف إطلاق النار، بينما تتصاعد التكهنات حول إمكانية إجراء محادثات ثلاثية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط مواقف سياسية متباينة.

في تطور لافت على الساحة ال لبنان ية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، استمرار مساعي واشنطن الحثيثة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما يعكس جهودًا دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في لبنان .

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، عبر روبيو عن تقديره الكبير لدور الرئيس عون وجهوده في هذا المسار، مؤكداً دعم بلاده الثابت للبنان على كافة المستويات، وشدد على أهمية الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار كخطوة أولى نحو إرساء دعائم السلام والأمن الدائمين. وفي سياق متصل، أفادت قناة LBC اللبنانية بأن اتصالًا هاتفيًا آخر قد جرى في وقت لاحق مساء الخميس بين الرئيس عون ووزير الخارجية الأمريكي، حيث أكد الرئيس اللبناني خلاله موقفه الثابت بعدم التحدث مباشرة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد جاء هذا التأكيد بعد نفي المتحدث باسم الرئاسة اللبنانية أي علم بوجود مكالمة هاتفية بين الرئيس عون ونتنياهو، موضحًا أن أي حدث من هذا القبيل سيتم الإعلان عنه رسميًا. تزامنت هذه التطورات مع معلومات نشرتها صحيفة المدن اللبنانية، تشير إلى أن الرئيس عون قد ألغى مواعيده المقررة بعد الظهر، مما عزز التكهنات حول إجراء اتصال مع نتنياهو، ربما بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي روبيو. ووفقًا لمعلومات الصحيفة، فقد أبلغ الرئيس عون رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتصال المحتمل، الذي نصحه بري برفضه. كما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يبدي عدم رضاه عن هذه الخطوة. وتتوقع المعلومات أن تتمخض هذه المبادرات عن إعلان لوقف إطلاق النار، وإن كان نطاقه، شاملًا كان أم محدودًا، لا يزال غير معلوم. وتكشف مصادر سياسية لصحيفة المدن أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، جاء بعد إخطار لبنان رسميًا بأن الوسيط الأمريكي سيتصل، وسيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي على الخط. يمثل هذا التقدم، رغم التعنت الإسرائيلي، تطورًا لافتًا في سعي الولايات المتحدة لخلق أجواء هادئة تمهد لتفاهمات، على الرغم من التناقضات والغموض الذي لا يزال يكتنف ملف المفاوضات. في وقت سابق، أوضح الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل يمثل المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين، وفقًا للمبادرة الرئاسية التفاوضية. وأكد حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية، للحفاظ على سلامة الأبرياء وتوقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل. وشدد على أن التفاوض هو شأن سيادي تتولاه السلطات اللبنانية وحدها. واعتبر انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة. وأكد في الختام على تنفيذ القرارات الحكومية، لا سيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، لضمان حماية جميع اللبنانيين وتأمين الأمن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد





