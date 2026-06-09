جهود دبلوماسية مكثفة بقيادة مصر لترتيب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تستمر الجهود الإقليمية والدولية بقيادة مصر للتوصل إلى اتفاق توافقي يمهد لإعادة إعمار غزة وضمان استقرار القطاع، في ظل تأكيد قطر وتركيا على ضرورة التعافي المبكر، ومواصلة الخلافات حول مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية.

كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة أهمية تضافر جهود استكمال تنفيذ مخرجات شرم الشيخ.

مستقبل وطن: مصر تواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة أهالي غزةمصادر للقاهرة الإخبارية: تأكيد الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على ضرورة المضي قدما في الإسراع في بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزةتتواصل الجهود الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، بقيادة مصر، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية. وبينما يسعى الوسطاء إلى بلورة وثيقة تحظى بقبول الأطراف المعنية والداعمين الدوليين، تبرز تحديات سياسية وأمنية معقدة تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار في القطاع.

مستقبل قطاع غزةقال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إنّ الجهود الكبيرة التي يبذلها الوسطاء، وخاصة الأشقاء في مصر، على درجة كبيرة من الأهمية، لأن الموضوع يتعلق بمستقبل قطاع غزة، كما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي عموماً





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