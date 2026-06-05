جهود مكثفة من وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم الجامعي والتكنولوجي في مصر

نستعرض في هذا التقرير أبرز الأنشطة والاجتماعات التي عقدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الأسبوع الماضي، والتي شملت زيارة لمعهد الكوزن المصري الياباني، وتوقيع بروتوكول لإطلاق برنامج ماجستير في الإدارة الرياضية، واجتماعات لتعزيز جودة التعليم الفني وتوسيع القوافل المجتمعية، بالإضافة إلى افتتاح مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

شهدت وزارة ال تعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي جملة من الأنشطة والاجتماعات الهادفة لتطوير منظومة ال تعليم الجامعي وزيادة تنافسيتها. بدأت الزيارة الرسمية التي قام بها كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير ال تعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، والسيد يوكو ميتسوي النائب الأول لرئيس الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، إلى معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان.

واختتمت الزيارة بتأكيد الوزير على أن المعهد يمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم التكنولوجي، حيث يصنع كوادراً فنية مؤهلة بأحدث النظم، مما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. وفي تطور منفصل،刺痛 witnessed مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) لإطلاق أول برنامج ماجستير في الإدارة الرياضية بالشرق الأوسط.

ويهدف البرنامج، الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي، إلى إعداد قيادات متخصصة في الإدارة الرياضية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما نُوقش خلال الاجتماع ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية 2031، مما سيكون أول استضافة للحدث في إفريقيا. وcontinuously التقى الوزير الدكتور محمد موسى عمارة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، وبحثا معاً آليات تعزيز جودة التعليم الفني والتكنولوجي وتطوير منظومة الاعتماد المؤسسي والبرامجي بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير هذا القطاع باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات في سوق العمل. وعقد الوزير اجتماعاً مع عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون service المجتمع وتنمية البيئة ومديري المستشفيات الجامعية، حيث ناقش تكثيف إطلاق القوافل المتكاملة داخل الجمهورية، والتوسع في إرسال قوافل إلى الدول الإفريقية، في إطار دعم الدور الريادي لمصر في المنطقة والقارة.

كما افتتح الوزير أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) via تقنية الفيديو كونفرانس، وأكد استمرار دعم الوزارة للجامعة كمنارة للتعاون التعليمي والبحثي بين مصر واليابان، مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في البحث العلمي والابتكار





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