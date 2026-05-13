جوارديولا عن رفع لامين يامال علم فلسطين: موقف يدعو للفخرنجح فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة في الفوز على الأهلي بنتيجة 91-80 في المباراة النهائية لدوري السوبر للموسم الرياضي 2025-2026

الرئيس الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، جوارديولا، تحدث عن فوز فريقه على الأهلي بنتيجة 91-80 في المباراة النهائية لدوري السوبر للموسم الرياضي 2025-2026. حيث تمكن الاتحاد من التقدم في الربع الأول بنتيجة 28-20، قبل أن يواصل تقدمه في الربع الثاني وينتهي الشوط الأول بنتيجة 51-40. حاول الأهلي تقليص الفارق، ولكن الاتحاد تمكن من العودة وتقليل الفارق لنقطتين، لينتهي الربع الثالث بنتيجة 66-64 لصالح الاتحاد. وفي الربع الرابع، عاد الاتحاد لتوسيع الفارق من جديد، وينهي اللقاء بنتيجة 91-80. وبهذه النتيجة، يقلص الاتحاد الفارق في سلسلة النهائي إلى 2-1، وذلك بعد فوز الأهلي في المباراتين الأولى والثانية بنتيجة 68-66 و79-72 على الترتيب، قبل أن يفوز الاتحاد بالمواجهة الثالثة اليوم. ومن المنتظر أن تقام المباراة الرابعة، في صالة حسن مصطفى يوم الجمعة الخامس عشر من مايو في الثامنة مساءً، وفي حالة اللجوء لمباراة خامسة، فستقام في صالة برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد الموافق السابع عشر من مايو في تمام الخامسة مساءً، حيث تقام المنافسات بنظام Best Of 5، ويتوج باللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

