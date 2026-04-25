جوارديولا يعلن التشكيلة لمواجهة ساوثهامبتون.. وتساؤلات حول مستقبل صلاح مع ليفربول

بيب جوارديولا يكشف عن تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما تثار الشكوك حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول بعد الإصابة الأخيرة. بالإضافة إلى أخبار رياضية واقتصادية متنوعة.

أعلن بيب جوارديولا ، المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي ، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ساوثهامبتون الحاسمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي . المباراة التي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي، تعدّ لقاءً مصيريًا للفريق السماوي في سعيه نحو تحقيق لقب غالي.

وضمت التشكيلة الأساسية عناصر أساسية في الفريق، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم. بينما ضمت قائمة البدلاء نخبة من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والجناح البلجيكي جيريمي دوكو، والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، بالإضافة إلى مارك غيهي، وبرناردو سيلفا، وسافينيو، ونيكو أوريلي، وخوسانوف، وريكو لويس. هذه القائمة تعكس عمق الفريق وقدرته على التغيير والتكيف مع مجريات المباراة.

من المتوقع أن يكون الفائز من هذه المواجهة على موعد مع لقاء مثير في النهائي، حيث سيواجه المتأهل من مباراة الغد الأحد بين تشيلسي وليدز يونايتد. المباراة النهائية ستُقام على ملعب ويمبلي في السادس عشر من مايو المقبل، مما يضيف المزيد من الإثارة والتشويق للمنافسة.

مانشستر سيتي يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من الفوز على بيرنلي بهدف دون رد، واستعادة صدارة جدول الترتيب. هذا الفوز عزز من معنويات اللاعبين وزاد من ثقتهم في قدرتهم على تحقيق المزيد من الانتصارات. بينما يطمح ساوثهامبتون في إحداث مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية، على الرغم من صعوبة المهمة أمام فريق قوي مثل مانشستر سيتي.

وفي سياق آخر، تتزايد التساؤلات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس. الإصابة أثارت قلقًا كبيرًا لدى جماهير ليفربول، وتسببت في تساؤلات حول إمكانية استمراره مع الفريق في الموسم المقبل. ليفربول كان متقدمًا على كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول قبل وقوع الإصابة، مما أضاف المزيد من الحزن والإحباط لدى اللاعبين والجماهير.

من جهة أخرى، عقد وزير الرياضة اجتماعًا هامًا مع مجلس إدارة اتحاد الفروسية، وذلك لمتابعة خطة العمل الخاصة بالاتحاد، واستعراض نتائج المرحلة الماضية. الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتطوير رياضة الفروسية في المملكة، وتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد لتحقيق أهدافه. كما شهدت الأسواق ارتفاعًا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 أبريل 2026، وذلك قبل بدء موسم الحج، مما أثر على حركة الصرف وتوقع ارتفاع الطلب على الريال.

وفيما يتعلق بالطقس، حذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية وتقلبات جوية متسارعة في المحافظات خلال الأيام المقبلة، وناشدت المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر





