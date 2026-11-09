جوجل تحسن Gboard بذكاء اصطناعي متطور لإزالة كلمات الحشو

تعلن جوجل عن تحديث جديد لـ Gboard يدعمه الذكاء الاصطناعي لإزالة كلمات الحشو تلقائيًا أثناء الكتابة الصوتية، مع تحسين دقة التعرف على الأسماء للجيل الجديد من الهواتف الذكية.

أعلنت شركة جوجل عن خطط طموحة لتحديث لوحة المفاتيح الذكية Gboard ، بهدف تطوير ميزة الإملاء الصوتي المعروفة باسم Rambler التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يهدف هذا التحديث إلى جعل عملية تحويل الكلام إلى نصوص أكثر دقة وسلاسة للمستخدمين، مع التركيز بشكل خاص على دمج هذه الميزات الجديدة ضمن سلسلة هواتف Google Pixel 11 الجديدة.

تقنيات جديدة لإزالة كلمات الحشو من الكتابة

تتمثل إحدى الركائز الأساسية في هذه التحديثات في قدرة الميزة الجديدة على إزالة كلمات الحشو مثل "آه" و"همم" تلقائيًا أثناء عملية تحويل الكلام إلى نص مكتوب. هذا الإجراء يهدف إلى توفير كتابة أكثر وضوحًا ومهنية، مما يلغي الحاجة إلى تدخل المستخدم لإجراء تعديلات يدوية بعد الانتهاء من التحدث. تسعى جوجل من خلال هذه الآلية إلى تحسين تجربة الكتابة الصوتية وجعلها بديلاً أكثر فعالية عن الكتابة اليدوية التقليدية.

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تحسين التعرف على الأسماء والتعلم الآلي

كشفت البيانات الخاصة بالإصدار 18.6.3.10 من تطبيق Gboard عن ميزتين تقنيتين جديدتين لتعزيز الوظائف الأساسية للتطبيق. تتيح الإضافة الأولى للتطبيق الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، مما يساعد في التعرف على أسماء الأشخاص وكتابتها بشكل صحيح ودقيق. أما الإضافة الثانية فتسمح للتطبيق بالتعلم من الأخطاء السابقة، حيث يقوم بحفظ الكلمات التي يقوم المستخدم بتصحيحها لاستخدامها في تحسين نتائج الإملاء في المستقبل.

إدارة الكلمات وتوفر الميزة على أجهزة بيكسل

توفر إعدادات التحديث الجديد مرونة كبيرة للمستخدمين من خلال إمكانية استيراد الكلمات المحفوظة وتصديرها ومشاركتها عبر الأجهزة المختلفة. كما يسمح الإعداد بحذف الكلمات التي تعلمها التطبيق سابقًا، مما يمنح المستخدم التحكم الكامل في قاعدة البيانات الشخصية للكتابة. تأتي ميزة Rambler حاليًا متاحة حصريًا لهواتف Google Pixel 11، وتشمل ذلك النسخ الأساسية وPro وPro XL وPro Fold، مع وجود توقعات بنقل الميزة إلى إصدارات أقدم من سلسلة بيكسل.

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مخاوف من هيمنة الخوارزميات على سوق العمل

في سياق متصل يتعلق بتأثير التكنولوجيا، تثار مخاوف متزايدة حول دور الخوارزميات في التحكم بمستقبل الوظائف، خاصة مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تقييم العاملين داخل الشركات. يثير هذا التوجه جدلاً حول مدى عدالة هذه التقييمات وآثارها النفسية والمهنية على الموظفين، مما يستدعي نقاشًا موسعًا حول الحدود الأخلاقية للتدخل التقني في بيئة العمل.

متابعة مستجدات الأوضاع السياسية والصحية

في المجال السياسي، تطالب وزيرة التعاون الدولي سحر نصر بضرورة رقمنة الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها الاستثمارية لضمان استدامتها. وفي السياق الصحي، أعلنت وزارة الصحة عن آخر تطورات حادث قطار العياط الذي أسفر عن إصابة 88 شخصًا ووفاة 4 آخرين. كما اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع لمناقشة التداعيات السياسية لخسارة ترامب في انتخابات التجديد النصفي.