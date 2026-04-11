جوجل توفر التشفير الكامل لرسائل Gmail على الهواتف المحمولة لمستخدمي Google Workspace

أعلنت جوجل عن إضافة التشفير الكامل من الطرف إلى الطرف لرسائل Gmail على تطبيقات الهواتف المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وiOS، مما يسمح لمستخدمي Google Workspace من فئة Enterprise Plus بالتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المشفرة بشكل آمن ومباشر من هواتفهم.

أعلنت جوجل عن توفير ميزة ال تشفير الكامل من الطرف إلى الطرف لرسائل Gmail على تطبيقات الهواتف المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وiOS. تتيح هذه الميزة لمستخدمي Google Workspace من فئة Enterprise Plus الذين يستخدمون تقنية ال تشفير من جانب العميل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المشفرة بشكل مباشر من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى أي إضافات خارجية أو بوابات.

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال أمان البريد الإلكتروني، خاصة للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات حساسة مثل المؤسسات الحكومية، والجهات العاملة في القطاع الصحي، والشركات التي تخضع لمتطلبات تنظيمية صارمة فيما يتعلق بسيادة البيانات والامتثال لقوانين مثل HIPAA. بفضل هذه الميزة، يمكن لهذه المؤسسات التعامل مع البيانات الأكثر حساسية، مثل ملفات المرضى والعقود القانونية والخطط الاستراتيجية، مباشرة من هواتفهم المحمولة مع الحفاظ على نفس مستوى الحماية الموجود على نسخة الويب من Gmail، والتي تدعم التشفير من جانب العميل منذ عام 2022. \يعتمد التشفير الجديد على بنية التشفير من جانب العميل، حيث تحتفظ المؤسسة بمفاتيح التشفير خارج خوادم جوجل، إما عبر مزود مفاتيح مستقل أو بنية تحتية داخلية. وهذا يضمن عدم قدرة جوجل على فك تشفير الرسائل حتى لو أرادت ذلك. عند إرسال رسالة مشفرة، يضغط المستخدم على أيقونة القفل داخل واجهة كتابة الإيميل في تطبيق Gmail ثم يفعل خيار التشفير الإضافي. بعد ذلك، يكتب المستخدم رسالته ويضيف المرفقات كالمعتاد. يتم تشفير المحتوى على الهاتف قبل الإرسال، مع بقاء بعض العناصر مثل سطر الموضوع وقائمة المستلمين غير مشفرة لأسباب تتعلق بالتوجيه وبروتوكولات البريد. تدعم الميزة إرسال رسائل مشفرة إلى أي عنوان بريد إلكتروني، سواء كان Gmail أو خدمة أخرى، مع اختلاف السلوك حسب الطرف المستقبل. إذا كان المستقبل يستخدم تطبيق Gmail على الموبايل ويدعم التشفير من جانب العميل، فإنه سيتلقى الرسالة كإيميل عادي داخل التطبيق وسيتم فك تشفيرها محليًا على جهازه. أما إذا كان المستقبل لا يستخدم تطبيق Gmail أو لا يدعم التشفير من جانب العميل، فيمكنه فتح الرسالة عبر متصفح الويب والدخول إلى بوابة آمنة لقراءة المحتوى المشفر والرد عليه. \تكمن أهمية هذه الميزة في سد ثغرة أمنية كبيرة، حيث كانت المؤسسات تعتمد في السابق على أجهزة الكمبيوتر المحمولة للتعامل مع الرسائل الحساسة المشفرة. أما الآن، يمكن للموظفين في المؤسسات المختلفة، مثل المستشفيات والبنوك والجهات الحكومية، التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الأكثر حساسية من هواتفهم المحمولة بنفس مستوى الأمان الموجود على أجهزة الكمبيوتر، مما يزيد من المرونة والإنتاجية مع الحفاظ على الامتثال لمتطلبات حماية البيانات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة لا تنطبق حاليًا على حسابات Gmail الشخصية، والتي لا تزال تستخدم التشفير التقليدي أثناء النقل. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الخطوة تعتبر خطوة أساسية، حيث أن البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق التشفير الكامل إلى شرائح أوسع من المستخدمين أصبحت جاهزة، مما يفتح الباب أمام خيارات تجارية واستراتيجية مستقبلية من جوجل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

