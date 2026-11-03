جوردون وبرشلونة يحللان مواجهة أستون فيلا في دوري الأبطال

أنتوني جوردون لاعب برشلونة يعلق على بدايته في الفريق ومواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، حيث وصف جوردون التقييم الذاتي بـ 7.5 ويؤكد تركيزه على مصلحة الفريق.

أبدى النجم الإنجليزي أنطوني جوردون رضاءه عن بدايته مع نادي برشلونة الإسباني، رغم إقراره الصريح بأنه لم يصل بعد إلى أقصى مستوياته الرياضية. جاء ذلك في تصريح مباشر قبل خوض مواجهة صعبة أمام ناد أستون فيلا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ، حيث شدد اللاعب على حاجته لمزيد من الوقت للتأقلم الكامل مع الأجواء الجديدة داخل الفريق الكتالوني. ويهدف جوردون من خلال هذا الموسم إلى إثبات نفسه كعنصر حاسم يساهم في تحقيق النتائج الإيجابية للنادي.

تقييم الأداء والرأي الشخصي

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد خصيصًا للمباراة القادمة، أعطى اللاعب الإنجليزي تقديرًا ذاتيًا يتراوح بين رقم 7 ورقم 7.5 من أصل 10، في إشارة منه إلى قدرته على التأقلم مع النادي الجديد. وأكد جوردون أن بدايته كانت جيدة جدًا بالنظر إلى التحول الكبير الذي شهده، وهو تغيير البلد والنوع الاجتماعي الذي يمثل تحديًا له ولعائلته على حد سواء. على الرغم من ذلك، أعرب عن اعتقاده الراسخ بأنه بدأ بشكل موفق، وأشار صراحةً إلى أنه يمتلك القدرة الكامنة لتقديم أداء أفضل مما قدمه حتى اللحظة.

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التحضير لمواجهة أستون فيلا

تحدث أنطوني جوردون عن تحدي مواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى معرفته الواسعة بناد أستون فيلا ولعبه ضدهم مرات عديدة سابقًا. ووصف فريق أستون فيلا بأنه يقدم مستويات أداء جيدة دائمًا، ودائمًا ما يكون حاضراً بجدية في تفاصيل المباراة وينتظر بدقة فرصته المتاحة للهجوم. واعتبر جوردون أن هذه المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن تطلعه الشديد وشوقه الكبير لمواجهة هذا الخصم القوي ضمن البطولة الأوروبية الكبرى.

التعامل مع المنافسة الداخلية

في حديثه عن طبيعة المنافسة داخل صفوف برشلونة، أكد أنطوني جوردون أنه لا ينشغل إطلاقًا بمقارنة أدائه الشخصي بأداء زملائه في الفريق. صرح اللاعب بأنه ينافس نفسه فقط ولا يولي أي اهتمام لمقارنة نفسه بأي لاعب آخر في التشكيلة، موضحًا أن تركيزه منصب بالكامل على تقديم أفضل ما لديه بغض النظر عن المركز الذي سينطلق فيه خلال المباراة. وأشاد جوردون بسرعة تأقلمه مع الأجواء داخل النادي، واصفًا الفريق بأنه شاب ورائع، مشيرًا إلى أن الجميع في النادي يتسمون بالاحترافية والود.

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الدعم اللغوي والطموحات المستقبلية

أكد أنطوني جوردون اعتماده التام على زملائه الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية مثل لاعب إريك غارسيا، لكنه صرح بأنه في الحقيقة يعتمد على دعم الجميع بغض النظر عن اللغة التي يتحدثونها. ووضح اللاعب أن طموحه الكبير يتمثل في أن يكون عنصرًا حاسمًا ومؤثرًا في النتائج التي يحققها برشلونة، مضيفًا أنه يسعى دائمًا لتسجيل الأهداف أو صناعة الأهداف في كل مباراة يخوضها. ويريد أنطوني جوردون أن يكون هو اللاعب القادر على تغيير مجرى اللقاء بشكل كلي لصالح فريقه، مما يعكس طموحه العالي والواضح.

استراتيجية اللعب لخدمة الفريق

ختامًا، أعرب أنطوني جوردون عن قناعته بأنه قادر على تقديم المزيد من الجهد والتركيز، مؤكدًا أن أولويته القصوى هي خدمة مصلحة الفريق بشكل مطلق. أشار اللاعب إلى أنه يلاحظ أحيانًا أنه يمرر الكرة أكثر مما ينبغي بدلًا من اللجوء للتسديد أو المراوغة، لكنه يفسر ذلك بأنه choices تكتيكية تهدف إلى مساعدة الفريق. وكرر جوردون أنه هنا ليس من أجل الشهرة الشخصية، بل لمساعدة الفريق وتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب والمشاريع الرياضية.