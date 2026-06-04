جورجيا ميلوني: مرونة الاتحاد الأوروبي تمنح إيطاليا حلولًا حاسمة لأزمة الطاقة

رئيسة الوزراء الإيطالية تشيد بقرار الاتحاد الأوروبي بمنح إيطاليا مرونة استثمارية لدعم قطاع الطاقة، وتعلن تخصيص 14 مليار يورو لتخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار خلال ثلاث سنوات.

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء عن امتنانه للقرار الذي اتخذته مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمنح إيطاليا مرونة إضافية في استثماراتها الرامية إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن أزمة الطاقة التي تفاقمت نتيجة للحرب القائمة بين إيران ودول أخرى في المنطقة.

جاء هذا الإعلان في إطار حملة ميدانية كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت ميلوني مقطع فيديو تطرّق فيه إلى أبعاد القرار وأهميته، مؤكدةً أن الانفتاح الأوروبي على مرونة السياسات ليس مقتصرًا على المجال الدفاعي فحسب، بل يمتد إلى قطاع الطاقة الحيوي الذي يؤثر مباشرةً على حياة المواطنين والشركات. وأضافت أن هذا الإنجاز، الذي وصفته "نتيجة بالعزيمة والصبر"، يُظهر قدرة إيطاليا على تقديم حلول فعالة ومنطقية ليست فقط لمصلحتها الوطنية، بل لأوروبا بأسرها





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إيطاليا الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة جورجيا ميلوني المرونة الاستثمارية

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