جوري بكر ترد على منتقدي العمرة: علاقتي بربي شخصية ولن أتهاون مع المسيئين

الفنانة جوري بكر تؤكد عدم اكتراثها بالانتقادات الموجهة لها بعد أداء العمرة، وتوضح أن علاقتها بربها أمر خاص، وتتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين.

في ظل ال انتقادات اللاذعة التي واجهتها مؤخراً على خلفية أدائها مناسك العمرة ، أكدت الفنانة جوري بكر أنها لا تلتفت لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأن علاقتها بخالقها أمر شخصي لا يحق لأحد التدخل فيه أو الحكم عليه. وأوضحت جوري في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام أنها تتابع جميع التعليقات المسيئة، إلا أنها لا تتأثر بها، حيث صرحت قائلة: "أنا بشوف الشتايم وكل واحد عارف نفسه، وأنا إنسانة راضية وبحمد ربنا على كل حاجة، وكل ده مش فارق لي، وأنا بتسلى معاكوا بس مش أكتر".

وأضافت أنها لا تشعر بالحزن أو الانزعاج من هذه الانتقادات، معتبرة أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تجاوزوا الحدود الأخلاقية، مشيرة إلى أن البعض منهم يعتبر من "حثالة المجتمع ومرضى نفسيين"، وأنها ستقوم بفضحهم ونشر صورهم لتعليمهم الأدب. في سياق متصل، كانت جوري بكر قد سبق لها الرد على الانتقادات التي طالتها بخصوص قبول العمرة عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت: "مين أنتم عشان تحكموا على علاقتي بربنا، ومين اداكم الحق تقرروا إن عمرة حد اتقبلت ولا لا، الدين مش شتيمة ولا إهانة ولا تكفير، الدين أخلاق ورحمة وستر". واختتمت رسالتها مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء ضد أي شخص يسيء إليها أو يتسبب لها في أذى نفسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموقف يعكس إصرار الفنانة على الدفاع عن خصوصيتها ورفضها للتدخل في أمورها الدينية الشخصية، بالإضافة إلى توعدها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتجاوز في حقها. غالباً ما تتعرض الشخصيات العامة لمثل هذه الانتقادات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة مثل الدين، ويتطلب التعامل معها حزماً وحسماً في آن واحد، مع التأكيد على مبادئ الاحترام المتبادل وخصوصية الفرد. تعتبر حرية التعبير حقاً أساسياً، ولكنها لا تعني بأي حال من الأحوال الحق في الإساءة أو التعدي على الآخرين، خاصة في الأمور المتعلقة بالمعتقدات الشخصية. كما أن التهديد باتخاذ إجراءات قانونية يعد رادعاً مهماً للحد من ظاهرة التنمر الإلكتروني والإساءات المتكررة عبر المنصات الرقمية. يأتي رد جوري بكر هذا ليكون بمثابة رسالة واضحة للجميع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للتشهير أو التعدي على خصوصيتها أو النيل من علاقتها بربها. من المهم التأكيد على أن الدين علاقة شخصية بين العبد وربه، ولا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها أو يصدر أحكاماً متسرعة، وأن الحساب في النهاية سيكون عند الخالق. كما أن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة أو المسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بات مشكلة تؤرق الكثيرين، وتتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، سواء من خلال الوعي المجتمعي أو من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تؤكد الفنانة جوري بكر في تصريحاتها على قيمة الرضا والقناعة والحمد، وهي قيم إسلامية أصيلة، وتشدد على أن الدين يدعو إلى الأخلاق والرحمة والستر، وهي مفاهيم جوهرية في أي علاقة روحية. إن دفاعها عن حقها في علاقة شخصية مع خالقها، ورفضها لأحكام الآخرين، هو موقف يعبر عن وعي بحقوقها كفرد، ويرفض محاولات تسطيح أو تحريف المعاني الدينية. بهذا، تؤكد جوري بكر على أن الانتماء الديني ينبغي أن يتجلى في السلوك والأخلاق، لا في مجرد إصدار الأحكام على الآخرين، وأن لكل شخص علاقته الخاصة بربه، وهي علاقة مقدسة لا يسمح بالتدخل فيها. ويظل التحدي الأكبر في عصرنا الحالي هو كيفية الموازنة بين حرية التعبير والمسؤولية، وبين الدفاع عن الحقوق الشخصية ورفض الإساءات، مع ضرورة الالتزام بالأخلاق والقيم الإنسانية والدينية السامية





