جولة البابا ليو الرابع عشر الأفريقية: قضايا الهجرة والتوجهات الروحية

يبدأ البابا ليو الرابع عشر جولة أفريقية مكثفة تشمل زيارات إلى الجزائر والكاميرون وأنجولا وغينيا الاستوائية، مع التركيز على قضايا الهجرة ونمو الكاثوليكية في القارة. تتضمن الأخبار أيضاً تصريحات حول هجرة الأطباء، وموقف الرئيس السابق دونالد ترامب من البابا، بالإضافة إلى تقارير اقتصادية وسياسية.

صرح وزير الصحة الأسبق بأن هجرة الأطباء إلى الخارج تمثل استدارة للقدرات والكفاءات، وليست ظاهرة مرضية في حد ذاتها. في سياق متصل، شهدت الساحة السياسية تصريحات متضاربة، حيث هاجم الرئيس السابق، دونالد ترامب ، البابا الفاتيكان ، موسعاً الخلافات حول ملف الحرب في إيران. كما أشار النائب إيهاب منصور إلى أن نسبة كبيرة، تقدر بنحو 80%، من طلبات التصالح المقدمة تم رفضها، مما يعرض أصحابها للعقوبات، مؤكداً على ضرورة إجراء تعديلات على القانون.

على صعيد آخر، ارتفع الدولار الأمريكي على وقع فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. من المقرر أن يبدأ البابا ليو الرابع عشر اليوم الاثنين جولة أفريقية مكثفة، تستمر لمدة 11 يوماً، وتشمل زيارات إلى دول الجزائر والكاميرون وأنجولا وغينيا الاستوائية. تعد هذه الرحلة أطول رحلة يقوم بها البابا منذ توليه مهام البابوية قبل أقل من عام. يمثل هذا الحدث أهمية تاريخية خاصة، حيث لم يسبق لأي بابا أن زار الجزائر من قبل، والتي تضم أقلية كاثوليكية صغيرة، يبلغ عدد أفرادها حوالي 9 آلاف كاثوليكي، وسط غالبية مسلمة كبيرة يبلغ عدد سكانها نحو 47 مليون نسمة. تكتسب الجزائر أهمية خاصة بالنسبة للبابا ليو، نظراً لارتباطه بالقديس أغسطينوس من هيبو، الذي ولد في المنطقة في القرن الرابع. كان البابا عضواً في الرهبنة الأغسطينية لنحو 50 عاماً، وشغل منصب رئيسها بين عامي 2001 و 2013، مما يعزز من اهتمامه بالمنطقة. من الجزائر، سيتوجه البابا ليو إلى الكاميرون بين يومي الأربعاء والسبت، ثم ينتقل إلى أنجولا حتى 21 أبريل، وأخيراً إلى غينيا الاستوائية حتى 23 أبريل من نفس الشهر. من المتوقع أن تكون قضية الهجرة الأفريقية إلى أوروبا محوراً رئيسياً خلال هذه الرحلة، حيث من المتوقع أن يركز البابا على هذه القضية، خاصة وأنها ستكون حاضرة أيضاً في زيارته لإسبانيا في يونيو المقبل، حيث يستقبل هذا البلد أعداداً كبيرة من المهاجرين الأفارقة عبر البحر. تجدر الإشارة إلى أن البابا ليو قام برحلته الأولى كبابا للفاتيكان بعد انتخابه في مايو من العام الماضي إلى تركيا ولبنان، وفي مارس زار موناكو. تعتبر أفريقيا وجهة مفضلة للباباوات المعاصرين، فهي القارة التي تضم حوالي 290 مليون كاثوليكي، يمثلون 20.3% من الكاثوليك في العالم، مما يجعلها واحدة من المناطق التي تشهد نمواً ملحوظاً في عدد الكاثوليك





