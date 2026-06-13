جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمناطق الغاز الطبيعي في غرب الدلتا واعلان دخول حقل غرب مينا الانتاج

شن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي زيارة تفقدية لمواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة في محافظة البحيرة، برفقة وزير البترول ومسؤولي شركات عالمية، حيث استعرض الجهود الاستثمارية والتنموية في القطاع، وأعلن دخول حقل غرب مينا الإنتاج خلال الربع الاخير من العام الحالي بمعدل 160 مليون قدم مكعب يومياً، كما أكد شركاء دوليون على استعادة الثقة في بيئة الاستثمار بعد تصفير مستحقات الشركاء الاجانب.

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بمواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة ل شركة رشيد للبترول في محافظة البحيرة، رافقه خلالها وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات القطاع ومسؤولو شركات عالمية شريكة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع البترول والسعي لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لزيادة الإنتاج، مشيراً إلى جهود تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع الطاقة في مصرWithin Mission context. وأشار وزير البترول إلى أن منطقة غرب الدلتا العميقة تُعد من أهم مناطق إنتاج الغاز في البحر المتوسط، ومثالاً ناجحاً للشراكة بين القطاع المصري والشركاء الدوليين.

وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب وصولاً إلى تصفيرها، أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع خطط التنمية. وذكر أن المنطقة شهدت خلال عامي 2024 و2025 تنفيذ المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروعات التنمية، مما أضاف طاقات إنتاجية جديدة ودعم الإمدادات المحلية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد زخماً متزايداً في أنشطة الحفر والاستكشاف بفضل عودة الثقة.

وأضاف أن امتلاك مصر بنية تحتية متطورة ومتكاملة لإنتاج ومعالجة الغاز يمثل ميزة تنافسية تتيح خفض تكاليف التنمية وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج. وأعلن أن حقل غرب مينا بالبحر المتوسط سيدخل خريطة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بمعدل مستهدف 160 مليون قدم مكعب يومياً بعد استكمال الربط على التسهيلات القائمة.

واجتمع رئيس الوزراء مع مسؤولي شركات عالمية مستثمرة في قطاع البترول، منها شل مصر التي أكدت التزامها بمواصلة العمل مع الوزارة لتطوير الأصول ودعم أمن الطاقة، وبتروناس مصر التي تعتزم تعزيز شراكتها في قطاع الغاز، وكوفبيك الكويتية التي عبرت عن اعتزازها بالمشاركة في تنمية حقل غرب مينا. وأشاد المسؤولون بإنهاء مستحقات الشركاء الأجانب كرسالة ثقة قوية لبيئة الاستثمار.

بعد ذلك، تفقد رئيس الوزراء غرفة التحكم الرئيسية بمحطة استقبال ومعالجة الغاز التابعة لشركة رشيد للبترول، واستمع لشرح آليات عمل المحطة والتسهيلات المقدمة لاستقبال الغاز البحري ومعالجته وضخه في الشبكة القومية، والتقى فرق العمل من الشباب وشكرهم على إدارة الأصول الاستراتيجية التي تسهم في تأمين إمدادات الطاقة





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