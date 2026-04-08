جولة ميدانية موسعة لمدير عام آثار الأقصر لمتابعة أعمال البعثات الأثرية

شهدت مواقع ال آثار بمحافظة الأقصر جولة ميدانية موسعة للدكتور عبدالغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال البعثات الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى لل آثار ، وتعزيز جهود الكشف والدراسة في المناطق التاريخية المختلفة.

شملت الجولة زيارة معبدي إسنا والطود، حيث تفقد الدكتور وجدي سير أعمال الحفائر والدراسات الجارية، واطمأن على نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، بالإضافة إلى الوقوف على أحدث النتائج العلمية والمكتشفات الأولية التي توصلت إليها فرق العمل، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على جوانب جديدة من الحضارة المصرية القديمة. استمع الدكتور وجدي لشرح تفصيلي من أعضاء البعثات حول طبيعة الأعمال المنفذة، وخطط العمل المستقبلية، والصعوبات التي قد تواجه فرق البحث الميداني، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمنهج العلمي الدقيق في أعمال الحفائر والتوثيق، حفاظًا على القيمة التاريخية والأثرية للمواقع، وتحقيق أقصى استفادة علمية. رافق الدكتور وجدي في الجولة الدكتور بهاء عبدالجابر، مدير آثار البر الغربي، والدكتور محمود عبداللاه، المشرف على أعمال البعثات والحفائر بمنطقة آثار الأقصر. عقد نقاش موسع حول آليات تطوير العمل داخل المواقع الأثرية، وسبل تقديم الدعم الفني واللوجستي للبعثات المصرية، بهدف تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءته. أكد الدكتور عبدالغفار وجدي أن هذه الجولة جزء من خطة شاملة تهدف إلى دعم البحث الأثري وتعزيز مكانة الأقصر كوجهة أثرية وسياحية عالمية، نظرًا لما تتمتع به من ثراء حضاري فريد وتنوع في مواقعها الأثرية. اختتمت الجولة بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لجميع البعثات العاملة في المحافظة، وتقديم الدعم اللازم لضمان العمل وفق أعلى المعايير العلمية، بهدف تحقيق إضافات نوعية في الاكتشافات الأثرية وتوثيق تاريخ الحضارة المصرية القديمة للأجيال القادمة.\تأتي هذه الجولة الميدانية في إطار سعي محافظة الأقصر الدائم للحفاظ على تراثها الثقافي والأثري وتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للحضارة المصرية القديمة. يهدف هذا الجهد إلى حماية المواقع الأثرية من التدهور والضرر، وتوثيق تاريخها الغني بأدق التفاصيل. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحفاظ على القطع الأثرية الثمينة، وتطوير البنية التحتية المحيطة بالمواقع، وتدريب الكوادر المحلية على أحدث التقنيات في مجال الحفائر والترميم. يتم التركيز بشكل خاص على استخدام أحدث الأدوات والتقنيات في عمليات التنقيب والتوثيق، وذلك لضمان جمع وتحليل البيانات بأكثر الطرق دقة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الآثار. تعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل الأقصر إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة، تجمع بين الحفاظ على التراث والتقدم التكنولوجي.\من الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر تشتهر بتاريخها العريق ومواقعها الأثرية المذهلة التي تجذب السياح والباحثين من جميع أنحاء العالم. تعتبر منطقة البر الغربي، على وجه الخصوص، كنزًا دفينًا من المعابد والمقابر التي تعود إلى عصور الفراعنة. تتضمن هذه المواقع معبد حتشبسوت، ووادي الملوك، ومعبد الرامسيوم، وغيرها الكثير. تعمل البعثات الأثرية في هذه المنطقة على مدار العام، بهدف استكشاف المزيد من الأسرار والكشف عن كنوز جديدة. إن الدعم المستمر من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية يضمن استمرارية هذه الجهود ويساهم في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي العظيم للأجيال القادمة. كما أن توثيق هذه الاكتشافات ونشرها على نطاق واسع يساهم في زيادة الوعي بأهمية الحضارة المصرية القديمة وتعزيز الفخر بالهوية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم فعاليات ثقافية ومعارض فنية لعرض هذه الاكتشافات والترويج للسياحة الثقافية في الأقصر





